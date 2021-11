PL que aumenta piso salarial de enfermeiros entra em pauta no Senado

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - O PL 2564/2020 que estabelece o Piso Salarial da Enfermagem e a Jornada de 30 horas entrou na pauta da ordem do dia no Senado Federal, com data para esta quarta-feira (24).

Após mais de 07 meses da emissão do parecer favorável ao Projeto de Lei de autoria do Senador Fabiano Contarato e com relatoria da senadora Zenaide Maia, o PL será colocado para votação pelos senadores.

Além do texto original, que prevê o pagamento no valor de R$ 7.315,00 para enfermeiros, 70% desse valor aos técnicos e 50% aos auxiliares, ainda foram apresentadas duas emendas listadas abaixo:

- Emenda Senadora Eliziane Gama: Reduz o valor de R$ 7.315,00 para R$ 4.750,00 com jornada de 30 horas;

- Emenda Senador Carlos Portinho: Reduz o valor de R$ 7.315,00 para R$ 3.500,00 sem Jornada de 30 horas.

A Senadora Eliziane Gama apresentou emenda que reduz o valor apoiada pelos Conselhos Regionais de Enfermagem, Conselho Federal de Enfermagem e Representantes dos Donos de Hospitais e Planos de Saúde mediados pelo presidente do senado Rodrigo Pacheco.

O Senador Carlos Portinho apresentou emenda que reduz o valor do piso apoiado pela Associação Nacional de Municípios.

Se as emendas de ambos os senadores forem aprovadas, o Piso Salarial da Enfermagem já nasce fragilizado, pois desconsidera fatores como inflação, jornada de 30 horas e a análise do texto pela Câmara dos Deputados que pode reduzir ainda mais os valores.

O Fórum de Entidades de Enfermagem do Amazonas luta pela aprovação do Piso Salarial da Enfermagem, pelo valor justo do texto original e estará em defesa dos direitos dos profissionais de enfermagem.

*Com informações da assessoria

