Ministro Salles diz que Moro é “comunista” e “a favor de drogas”

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, disse nesta quarta-feira (24) que o ex-ministro da Justiça Sergio Moro é comunista, favorável a drogas e “traíra”. Salles afirmou que tirou essas conclusões da convivência que teve com o colega de ministério no governo Bolsonaro por cerca de um ano e meio, até Moro pedir demissão em abril de 2020.

“O cara (Sergio Moro) aceitou ser político, aceitou ser ministro do Bolsonaro, sabendo que não tinha nada a ver com o governo. Que ele é de esquerda, é contra as armas, a favor de drogas, tem uma visão… O Moro é comunista, lógico que é comunista”, disse Salles mais cedo na Jovem Pan. Ao ser questionado da afirmação, emendou:

“Vai dizer que o Moro não é de esquerda? O Moro é centro-esquerda, é um tucano”.

Bolsonarista, Salles associou o pré-candidato do Podemos ao Planalto a uma “política da dissimulação, da traição”. Em outro trecho da entrevista, o ex-ministro do Meio Ambiente afirmou, sobre Moro:

“Só foi para o governo que ele já sabia que não era o que ele pensava só para virar ministro do Supremo. Só que como diz o Chapolin, ‘não contavam com a minha astúcia’, e o Bolsonaro não botou ele no Supremo”.

“Esse é o Moro que eu conheci, que foi meu colega no ministério. Conheci o Moro um ano e meio sendo ministro com ele”, justificou. Salles comandou o Ministério do Meio Ambiente até junho, depois de ser alvo da Polícia Federal.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Coronel Menezes "segue" Bolsonaro e confirma ida ao PL

Bolsonaro "casa" com o PL: “Seremos felizes para sempre”

Serafim: decisão que reduz ICMS da energia é devastadora para o Estado