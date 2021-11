Em Coari, Robson Tiradentes lidera pesquisa para prefeito

| Foto: Divulgação

Coari (AM) - De acordo com pesquisa de intenções de voto para prefeito do município de Coari, o candidato Robson Tiradentes Jr (PSC), está com 39% de aprovação dos eleitores. A pesquisa foi realizada no período de 22 a 25 de novembro. A eleição suplementar ocorre no dia 5 de dezembro e o principal adversário de Tiradentes é Keitton Pinheiro (Progressistas).

O candidato da coligação Ficha Limpa para Coari também supera os adversários num cenário em que são computados apenas os votos válidos, Nesta análise, Robson Tiradentes Jr sobe para 46%.

Foram entrevistadas 811 pessoas. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) com o nº AM-03793/2020. Possui margem de erro de 3,6, intervalo de Confiança de 95%.

“A pesquisa demonstra que o trabalho realizado por mim e pelo meu vice, durante esta campanha relâmpago, tem sido bem recebido pela população. O irmão e a irmã coariense têm aberto suas portas para ouvir as propostas de mudança, voltadas para acabar com a fome, com o desemprego, com a desassistência. Os números renovam nossas energias para intensificar o ritmo nas ruas”, declarou Robson Tiradentes Jr.

Na avaliação total dos dados computados, Robson Tiradentes Jr é o líder com 39%. O segundo lugar é ocupado por Keitton Pinheiro com 35%; o terceiro por Zé Henrique, 10,5%; Mil Mituoso, 0,5%. Os que não sabem dizer representam 8% e nenhum deles, nulo ou branco, 7%.

Quando se analisa apenas os votos válidos, Robson Tiradentes Jr é o preferido com 46%. O segundo lugar é ocupado por Keitton Pinheiro com 41%; o terceiro por Zé Henrique com 12% e Mil Mituoso com 1%.

Confiabilidade

A pesquisa realizada pela empresa DMP entrevistou mais do que o dobro de eleitores do que pesquisa divulgada recentemente pelo candidato adversário Keitton Pinheiro (PP). Foram 113,42% mais eleitores ouvidos, o que amplia a margem de confiabilidade. Enquanto a DMP entrevistou 811 pessoas, o Instituto Pontual Pesquisa ouviu apenas 380 eleitores.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Governo Federal discutirá planos contra variante ômicron

Bolsonaro sacramentará filiação ao PL nesta terça-feira (30)