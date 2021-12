Presidente do TCE-AM participa de assembleia de entidades na Colômbia

O evento reúne Controladores e Presidentes de Tribunais de Contas de mais de 20 países. | Foto: Divulgação

CARTEGENAS DAS ÍNDIAS/COLÔMBIA - Acompanhado dos presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil e de representantes do Instituto Rui Barbosa(IRB) e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Mario de Mello, participa da 30ª Assembleia Ordinária da Organização Latino-Americana e do Caribe das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), em Cartagena das Índias, na Colômbia, nesta quarta-feira (1°).

O evento, que reúne Controladores e Presidentes de Tribunais de Contas de mais de 20 países, termina nesta sexta (03/12), no Palácio da Proclamação (Auditório Juan José Nieto), na cidade murada.

Participam da assembleia em Cartegena expositores da ONU, Controladoria Geral dos Estados Unidos (GAO), BID, OCDE, UNODC, GIZ, CAF, CEPAL e INTOSAI, entre outras organizações internacionais.

Especialistas falarão sobre inteligência artificial e computação quântica no trabalho de controle fiscal, bem como a gestão de instituições supremas de auditoria em direitos humanos, proteção ambiental, objetivos de desenvolvimento sustentável e igualdade de gênero e não discriminação, entre outros assuntos da área de controle.

O Controlador Geral da República da Colômbia, Felipe Córdoba, é o anfitrião do evento, que foi aberto pelo Controlador Geral da República do Peru, Nelson Shack Yalta, na qualidade de presidente da Olacefs, instalou o Ciclo de Conferências e a Assembleia Ordinária do órgão.



O presidente da Organização Internacional das Instituições Superiores de Auditoria (INTOSAI) e presidente da Câmara de Contas da Federação Russa, Alekséi Kudrin fez uma saudação inicial aos mais de cem presentes e aos que assistiam pelo canal do YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ZLhW7yR9XkY

O Ciclo de Conferências iniciou com o tema “Superando as barreiras à implementação das TIC para o Controle Externo” e foi ministrada por Roberto De Michele, Especialista Líder em Modernização do Estado do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ela falou sobre os recursos e competências das entidades fiscalizadoras.

O final da manhã, ficou sob a responsabilidade docientista-chefe de dados e diretor do Laboratório de Inovação, Ciência, Avaliação e Análise de Tecnologia do US Comptroller General (GAO), Taka Ariga, que fez uma apresentação sobre a metodologia de pesquisa em inteligência artificial para controle externo.

Em seguida, houve a apresentação da diretora da Direção de Informação, Análise e Reação Imediata (DIARI), María Fernanda Rangel, que abordou sobre o caso de sucesso que o CGR tem obtido do controle preventivo com a aplicação das TICs e do controle social.

Pela parte da tarde, está prevista uma sessão onde dois funcionários da Corporação Andina de Fomento (CAF), Marcos Allende e Camilo Cetina, farão uma palestra sobre computação quântica.

Haverá, ainda, uma reunião do Conselho de Administração da OLACEFS.

Segundo dia

Na quinta-feira (2), às 9h, o presidente da Olacefs e Controlador Geral da República do Peru, Nelson Shack Yalta, fará a abertura dos trabalhos e técnicos.

Está prevista a palestra de Frédéric Boehm, Analista da Divisão de Integridade Pública da OCDE e perito investigativo em questões de corrupção e governança, e por Daniela Santana Silva, Chefe da Unidade de Cooperação e Relações Internacionais da Controladoria Geral da República do Chile.

O tema “A perspectiva da ciência comportamental aplicada à auditoria externa como ferramenta eficaz contra irregularidades na administração pública”.

Um dos painéis mais aguardados do dia é o “Articulação com a Organização das Nações Unidas para o cumprimento do ODS 16, da UNCAC e da Declaração Política”.

Entre os painelistas estão Mauro Orefice (SAI da Itália), Sumaya AL Marzooqui (SAI Emirados Árabes Unidos), Juan Martín Ortiz (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime) e Lorena Figueroa (Controladora Geral do Estado do Equador).

Terceiro e último dia de sessões

A 30ª Assembleia da Olacefs se encerra na sexta com uma Sessão Administrativa. Pela tarde terá a palestra de Humberto Sierra Porto, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobre “O papel das ISC na proteção dos direitos humanos” e, ainda, o painel “Política de Igualdade de Gênero e Não Discriminação e apresentação de curso sobre o tema”, conduzido María Noel Vaeza, Diretora Regional da ONU Mulheres para as Américas e o Caribe; e Nelly Salvo Ilabel, secretária-geral da Controladoria-Geral da República do Chile.

No final do dia, por volta das 16h, será realizada a assinatura da Declaração de Cartagena, com propostas práticas para serem seguidas por todos os órgãos de controle das Américas e Caribe.

