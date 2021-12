Prisão por 'boca de urna' é registrada durante eleição em Coari

Centro Integrado de Comando e Controle monitora o pleito | Foto: Divulgação

Coari (AM) - O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC-AM) registrou na manhã deste domingo (5), um termo circunstanciado de ocorrência (TCO), durante o monitoramento da eleição suplementar para prefeito em Coari, que ocorre no município.

Conforme pesquisas eleitorais, a disputa está entre o candidatos Robson Tiradentes Jr (PSC) e Keitton Pinheiro (PP).

De acordo com informações da assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), uma pessoa foi detida e irá responder TCO por realizar “boca de urna”, que consiste na veiculação de propaganda política no dia da eleição, e no país é considerado delito eleitoral.

A apreensão é resultado da ação do Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC), que foi acionado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas para reforçar a segurança das eleições no município.

Leia mais:

Promotores fiscalizam comícios na reta final da eleição em Coari

Congresso diz que vai cumprir decisão do STF sobre orçamento secreto