Certificado de Qualidade permanece após auditoria na Câmara de Manaus

Manaus (AM) - A Câmara Municipal de Manaus (CMM) recebeu a recomendação da empresa Rina Brasil Serviços Técnicos Ltda, para a manutenção do Sistema de Gestão Integrado (SGI) ISO 9001/2015 (Qualidade) e ISO 14001/2015 (Ambiental).

A auditoria externa, foi realizada entre os dias 22 e 24 de novembro de 2021, e segundo o auditor Aleksandro Machado, líder da auditoria, não foram encontradas nenhuma não conformidade.

" O resultado mostra o compromisso de todos quanto a esse processo, foi uma etapa conquistada e é algo que fica na história da Câmara de Manaus " , disse

Aleksandro detalha que, conquistar a certificação é mais fácil que mantê-la, e explica que o processo vai além de obter os certificados. “O primeiro momento você tem toda uma assessoria e depois que o filho nasce é preciso criar, e é justamente o que estamos fazendo. Parabenizo a cada um que tem essa responsabilidade, não apenas para conquistar esse objetivo, mas para ter um parlamento compromissado com o meio ambiente, e com todo o processo realizado aqui”, afirmou.



A auditoria envolve diversos processos da Casa, entre eles, o Sistema de Gestão Integrada (SGI), o setor administrativo (aquisição, protocolo, patrimônio), comunicação com o cliente (comunicação, protocolo e ouvidoria) e processo financeiro.

Certificação

A Câmara Municipal de Manaus foi certificada com a norma ISO 9001:2008 no dia 30 de outubro de 2014, em carta de recomendação expedida pelos auditores do grupo Rina, para que o Poder Legislativo Municipal obtivesse a certificação da ISO 9001:2008. De posse da certificação, a CMM se tornou a 14ª Casa Legislativa Municipal do país a obter a norma ISO 9001:2008 e Manaus a 3ª capital a receber a recomendação.

