Combate à violência infantil ainda é desafio ao poder público no país

Manaus (AM) - Em Manaus, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP- AM), foram registrados 131 casos de maus tratos contra crianças e adolescentes, entre janeiro e junho deste ano. Na última segunda-feira (6), mais um caso entrou para a triste estimativa. Dessa vez, um casal foi preso em flagrante por torturar uma criança de 9 anos.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à criança e ao adolescente (DEPCA) e responsável pelo caso, o menino era acorrentada todas as noites, estava sendo mantida em situação insalubre e era constantemente espancada pelos responsáveis. O menino foi encontrado com inúmeros hematomas e em estado de desnutrição.

Em nota, o Ministério Público Federal do Amazonas informou que até o momento o caso se encontra na delegacia e indicou que outras ocorrências do gênero são organizados pela delegacia especializada.



" Nesses casos a própria delegada encaminha para proteção. O conselho tutelar é acionado e todas as medidas de proteção à criança já são adotadas. São medidas de proteção previstas no ECA. O fato terá uma natureza criminal para o acusado e protetiva para a criança " , salientou o órgão

Apesar do teor chocante do caso, no Brasil, casos de maus tratos e tortura contra crianças e adolescentes são registrados com alta frequência. De acordo com dados disponibilizados pelo Disque 100, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (ONDH/MMFDH), nos primeiros seis meses de 2021, cerca de 50 mil denúncias de violência contra o grupo foram registradas no país.



De acordo com o presidente do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o dr. Marco Antônio Chaves Gama, apesar do alto número de denúncias registradas, esse é apenas um pequeno demonstrativo de casos que ocorrem no país.

“Esses números são apenas a ponta de um enorme iceberg. A subnotificação é uma realidade, ou seja, o total de casos que não chega ao atendimento médico nem ao conhecimento das autoridades, é significativa”, explicou ele.



O deputado Álvaro Campelo (PP), analisa que com o isolamento social, provocado pela Covid-19 no país, o número de violência contra crianças e adolescentes disparou, principalmente no período grave mais da pandemia em que as escolas estiveram fechadas. São os professores que percebem as marcas de agressão e a mudança de comportamento dos menores, ressaltou o deputado.

" Recorrendo a dados do Disque 100, disponíveis na internet, verifica-se que 84% dos casos ocorrem dentro da residência do jovem, e 75% das denúncias de violência são de estupro. A participação da sociedade, levando ao conhecimento das autoridades competentes, é fundamental para combatermos esses crimes " , pontuou

Como se caracteriza



A Organização Mundial da Saúde (OMS), define maus tratos como:

"Todas as formas de maus-tratos físicos e/ou emocionais, abuso sexual, negligência ou tratamento negligente, comercial ou outro tipo de exploração, resultando em dano real ou potencial à saúde, sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade da criança no contexto de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder. "

O vereador e ex-conselheiro tutelar, Ivo Neto (Patriota), informa que em casos maus tratos, como ocorrido nesta semana na capital, é importante entrar em contato com uma das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CREAS), que é um dos órgãos responsáveis por fazer o acompanhamento psicológico para que os efeitos da violência sofrida seja minimizado.

O parlamentar ressaltou que para evitar casos como esse, é necessário orientar a sociedade que todos tem o dever de proteger a criança e o adolescente, conforme dispõe o artigo 4 do ECA, que diz:



"É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária."

Ivo também informou que para haver punição legal para os abusadores, é necessário que exista um trabalho em conjunto entre a sociedade e os órgãos responsáveis.

"Temos que incentivar que cada vez mais, as pessoas denunciem. Os órgãos de proteção só poderão agir, se tiverem conhecimento das causas. Hoje temos inúmeros canais de denúncias acessíveis, como o disk 100, que está 24 horas no ar, recolhendo denuncias para repassar para os órgãos responsáveis tomar atitudes", ressaltou ele.

Políticas Públicas



Os direitos de jovens e adolescentes, são assegurados pela Lei Federal nº 8.069/1990, que é um marco legal criado para trazer determinações gerais para a garantia dos direitos dos jovens, dentre eles, a asseguração da proteção integral. Dentre as disposições totais disponibilizadas no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), o artigo 18 esclarece: "É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor".



Em junho deste ano, foi aprovado na Câmara dos deputados, a proposta que cria mecanismos para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. No texto, foi colocado formas de medidas protetivas, como o afastamento do agressor, assistência às vítimas em centros de atendimento ou espaços de acolhimento e aumento de penas.

Se aprovada, a lei será nomeada como "Lei Henry", em memória ao garoto de 4 anos que foi assassinado pela mãe e padrasto, em março deste ano. | Foto: Divulgação

Se aprovada, a lei será nomeada como "Lei Henry", em memória ao garoto de 4 anos que foi assassinado pela mãe e padrasto, em março deste ano.



No Amazonas, o vereador Ivo Neto, afirma que a Comissão da Câmara Municipal incentiva o fortalecimento e valorização dos conselhos tutelares, tendo em vista o importante papel dos órgãos na proteção de crianças.

"Pela primeira vez a comissão do direito da criança e do adolescente da CMM criou um mecanismo, onde eles acolhem a denuncia, repassam para órgãos, os quais tomam as providências, e nós da comissão realizamos o acompanhamento da denuncia", disse o vereador.

Além disso, segundo o parlamentar, o grupo está constantemente nas ruas da cidade realizando o trabalho de orientação, comunicando o crescimento, quais medidas devem ser tomadas, afim de minimizar os dados alarmantes.

"Nós como Comissão, estaremos debatendo sempre na câmara assuntos pertinentes a esse tema. Iremos combater isso em conjunto com outras instituições e vamos procurar fazer o máximo possível para que as políticas públicas de direito da criança e adolescente possam ser preservadas", finalizou ele.

