GSI pede que ministérios reforcem segurança após ataque hacker à Saúde

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) enviou nesta sexta-feira (10) um alerta a todos os órgãos do governo federal para que reforcem sua segurança cibernética. A mensagem foi enviada depois que o site do Ministério da Saúde foi invadido por hackers, nesta madrugada.

O alerta à administração federal foi disparado pelo Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov), subordinado ao GSI, ministério do Planalto. Esse centro está em contato com a Polícia Federal, que investiga o ataque hacker ao Ministério da Saúde.

Além do site do ministério, o ConecteSUS, aplicativo que mostra os dados de vacinação de cada brasileiro, inclusive de Covid, segue fora do ar. Assim, não é possível emitir o comprovante de vacinação contra a doença.

Também em resposta ao ataque, o ministério adiou em pelo menos uma semana a exigência de comprovante de vacinação para a entrada de turistas no Brasil em aeroportos. A medida começaria a valer neste sábado (11) e é uma tentativa de combater a Ômicron, nova variante do coronavírus.

*Com informações do Metrópoles

