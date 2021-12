Bolsonaro: “Adotamos o plano anticorrupção mais ambicioso da história”

| Foto: divulgação

Brasília (DF) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu, durante discurso na Cúpula pela Democracia, nesta sexta-feira (10), a defesa ao combate à corrupção, à liberdade de expressão nas redes sociais e aos direitos humanos. O evento é organizado pelo governo dos Estados Unidos.

Em sua fala, o chefe do Executivo brasileiro disse que o Brasil adotou “o mais ambicioso e abrangente plano anticorrupção da história” do país e voltou a falar que não houve, durante seu governo, “uma denúncia sequer” de corrupção.

“A luta contra a corrupção também constitui prioridade permanente. Tanto é que estamos completando três anos sem uma denúncia sequer contra o nosso governo, ao contrário do que ocorria em anos anteriores. Adotamos o mais ambicioso e abrangente plano anticorrupção da história deste país e estamos construindo e fortalecendo mecanismos para prevenir, detectar e punir atos de fraude, corrupção e comportamento antiético”, disse o presidente.

Ao falar sobre liberdade de expressão, Bolsonaro afirmou que “as liberdades de pensamento, associação e expressão, inclusive na internet, são algo essencial para o bom funcionamento de uma democracia saudável”. “Valorizamos o direito de todos expressarem suas opiniões e de serem ouvidos”, disse.

O presidente brasileiro declarou ainda que os Estados Unidos podem contar com o Brasil para o “fortalecimento da democracia” mundial.

“Contem com o Brasil para contribuir para o fortalecimento da democracia no mundo, com pleno respeito à soberania e à independência das nações”, finalizou.

Joe Biden

O discurso do presidente norte-americano Joe Biden ocorreu nessa quinta-feira (9/12). Em sua fala, o democrata disse que quer investir, já em 2022, US$ 424 milhões em ações que contribuam para a liberdade de imprensa, o combate à corrupção internacional e a defesa de eleições justas.

O chefe dos Estados Unidos ainda afirmou que mais da metade das democracias ao redor do mundo apresentou um “declínio” em pelo menos um aspecto nos últimos 10 anos. Ele lembrou, por outro lado, que o sistema é o melhor meio para estimular a humanidade, defender a dignidade e resolver grandes obstáculos.

