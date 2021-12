Ministro André Mendonça participa de culto em Manaus

O novo ministro já participou de outras duas celebrações de agradecimento | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Nesta segunda-feira (13), o novo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), estará em Manaus participando de um culto evangélico, presidido na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (IEADAM). A congregação é comanda pela família do deputado federal Silas Câmara (Republicanos) e o culto irá contar com o “agradecimento” de André Mendonça pelo apoio da bancada evangélica em sua nomeação.

O novo ministro já participou de outras duas celebrações de agradecimento. Um culto foi realizado em Brasília, na Câmara dos deputados, onde o mesmo pregou. Sua outra participação foi em uma celebração na congregação do pastor Silas Malafaia, localizada no Rio de Janeiro.

O cientista político Carlos Santiago, analisa as atitudes do ministro com cautela, tendo em vista sua preocupação para que ele não misture a instituição STF com política partidária e religião.

" O Estado não pode ter religião e nem favorecer uma religião. O Estado deve protege e tratar todas pessoas como iguais, independentemente de fé ou não. O novo ministro do STF André Mendonça pode cultua sua religião na vida privada, pois a liberdade religiosa é direto constitucional, mas jamais deve fazer isso na esfera pública. Ele terá que separar o pessoal do público. Embora ele tenha saber judiciário, o principal argumento para a sua escolha se deu por ser religioso " , afirmou o especialista

Em suas redes sociais, o ministro salientou o seu objetivo de manter o estado laico, ao dividir que "Na vida, a bíblia; no supremo a Constituição".



Em suas redes sociais, o ministro salientou o seu objetivo de manter o estado laico, | Foto: Divulgação

Indicado pelo presidente da república Jair Messias Bolsonaro (PL), André Mendonça será o primeiro ministro do STF assumidamente evangélico a ocupar o cargo. A aprovação de seu nome veio no dia 1 de dezembro após grande articulação da bancada evangélica, onde os 114 deputados e13 senadores do grupo levaram pastores até Brasília para uma reunião com os membros do Senado para garantir a aprovação.

A bancada, ofereceu apoio, com receio de perder frente diante de temas progressistas como legalização do aborto, drogas e pautas relacionadas a comunidade LGBTQIA+. Segundo um dos membros da bancada, o deputado federal e pastor Sóstenes Cavalcante, a chegada de Mendonça garante visibilidade para o grupo.



"Com o Mendonça lá, temos a garantia de que ao menos o pedido de vistas ele fará em temas caros para nós, conservadores", disse ele.

Após sua aprovação, o novo ministro afirmou que esse foi um passo para o homem, porém um salto para os evangélicos e salientou que estará sempre buscando as melhores decisões para o país.

“Sei que virão decisões em que serei criticado, e merecerei por certo ser criticado, mas podem ter certeza de que tentarei fazer do meu país um país mais justo”, disse ele.

André Mendonça tomará posse no tribunal da próxima quinta-feira (16) em uma cerimônia agendada para as 16h.

Leia mais:

Bancada Evangélica: o domínio da fé na política

Nomeação de André Mendonça para o STF é publicada no Diário Oficial

Congresso diz que vai cumprir decisão do STF sobre orçamento secreto