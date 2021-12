Mourão diz ser "bobagem” comprar briga com Barroso

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - Na manhã desta segunda-feira (13), o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) disse que é “bobagem” comprar briga pela decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). No sábado (11), Barroso determinou a utilização do passaporte vacinal para entrar no país. O general destacou ainda que decisão judicial não se discute, e sim, se cumpre.

“Decisão judicial não se comenta, né? Se cumpre”, disse o vice-presidente. Questionado se houve excesso da decisão do magistrado, Mourão respondeu: “Não vou levar para esse lado. Eu acho que é uma discussão que não cabe, né? Bobagem essa discussão. Não traz benefício nenhum, só gera atrito e atrito só gera desgaste”, completou.

Em reunião interministerial na tarde deste domingo (12), com a participação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o governo decidiu seguir a determinação da Suprema Corte. O encontro não estava agendado.

Representantes de Casa Civil, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério de Segurança Pública, Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Infraestrutura, além da Anvisa, estiveram no Palácio do Planalto.

Ao fim do encontro, um representante da Casa Civil informou aos jornalistas que uma nova portaria com regras para viajantes que entrarem no país deve ser publicada ainda nesta semana – provavelmente, nesta segunda-feira (13). O governo acatará a determinação do ministro Luís Roberto Barroso e passará então a cobrar prova de vacinação de quem chegar ao Brasil por via aérea ou terrestre.

*Com informações do Metrópoles

