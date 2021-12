Saúde de Borba ganha reforço com emenda de Alessandra Campêlo

| Foto: Divulgação

Borba (AM) - O Hospital Vó Mundoca, no município de Borba, a 151 quilômetros de Manaus, vai ser reforçado com uma emenda impositiva para a aquisição de um equipamento de fototerapia e outros bens que a unidade de saúde necessite.

A emenda no valor de R$ 120 mil é resultado de articulação entre Alessandra Campêlo e a vereadora Enfermeira Tatiana, voz de seu mandato no município. De acordo com a vereadora, o equipamento vai trazer benefícios, principalmente, para os bebês recém-nascidos.

“Isso vai ajudar os recém-nascidos diagnosticados com icterícia neonatal, O equipamento é resultado de muito diálogo e o povo só tem a agradecer”, disse a vereadora.

A fototerapia é uma terapia com luzes artificiais que podem estimular ou inibir a atividade celular. Esse tratamento é muito utilizado para combater doenças como a icterícia, psoríase e vitiligo.

Apesar de o fortalecimento e desenvolvimento dos municípios do Amazonas serem bandeiras do seu mandato, o trabalho em prol de Borba vem de antes mesmo do parlamento. Durante sua administração à frente da Secretaria de Estado de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), Alessandra incentivou o futsal feminino e masculino ao realizar convênios para a realização da Copa Camaleão nos anos de 2013 e 2014. No ano que vem, segundo a parlamentar, mais recursos serão destinados ao município.

“A emenda vai possibilitar que as crianas que nasçam com icterícia não precisem se deslocar até Manaus para fazer o tratamento. Como sempre reforço, quando os poderes se unem, quem ganha é o povo. A vereadora Tatiana está sempre atenta às demandas de Borba e não mede esforços para resolvê-las. Essa emenda é resultado do nosso diálogo e articulação com muita vontade de fazer mais pelas pessoas. No ano que vem, vamos destinar emendas impositivas para a saúde e assistência social do município”, declarou.

