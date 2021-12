Novo horário das eleições divide opinião da bancada amazonense

O presidente do TSE justificou a aprovação se baseando que a uniformização evita interpretações, teorias conspiratórias e problemas devido a demora do encerramento das eleições. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Na última terça-feira (14), o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu uniformizar os horários de votação das eleições em todas as unidades da federação brasileira. No Amazonas, a decisão do órgão divide opiniões de figuras políticas.

A padronização do horário definiu que todos os estados deverão seguir o horário oficial de Brasília, das 8h às 17h para realizar a eleição. Estados como Amazonas, Acre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima precisarão readaptar os horários em que os eleitores irão até as urnas, devido ao fuso horário.

A proposta de resolução foi apresentada ao TSE pelo ministro Edson Fachin. O mandatário do órgão justificou a aprovação se baseando que a uniformização evita interpretações, teorias conspiratórias e problemas devido à demora do encerramento das eleições.



O deputado federal Bosco Saraiva (Solidariedade), concorda com a decisão e acredita que a mesma é benéfica para o acompanhamento da decisão final das eleições.

" É uma medida importante para que tenhamos as eleições sendo realizadas ao mesmo tempo, independente dos fusos horários, permitindo que tenhamos início e anúncio final do pleito no mesmo momento em todo o território nacional " , afirmou ele

Em contrapartida, para o deputado federal Sidney Leite (PSD), a medida se apresenta como um retrocesso, por não reconhecer que o Brasil é um país que se apresenta territorialmente em uma escala continental, além de discriminar deliberadamente a região Norte.



“Esse gesto do TSE demonstra inteira falta de respeito e discriminação para com parte do Norte do Brasil, com a Amazônia Ocidental. Eu lamento muito que isso esteja ocorrendo. Impor que a população do Acre se apresente às 6h da manhã para votar, para atender as outras regiões do país, que pelo demonstram, mão querem esperar a conclusão da votação em nossa região”, afirmou Leite.

Silas Câmara (Republicanos), deputado federal, também analisa a mudança como algo negativo para os estados que apresentam fuso diferente do da capital Brasileira e afirma que a medida é fruto da insensibilidade dos ministros do TSE.

“Uma decisão desrespeitosa, principalmente com o povo dos estados que têm diferença de fuso de até duas horas em relação a Brasília. Se para o Amazonas já é um desrespeito, imagine terminar uma eleição às 15h, por exemplo, no Acre, Roraima e Amapá”, disse ele.



Apesar de ter como objetivo não deixar margem de questionamento quanto as urnas eletrônicas, o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) questiona os resultados da mudança.

“Ao meu ver, prejudica os eleitores do Amazonas, Roraima e Acre. Levaram em consideração os colégios eleitorais grandes e em nossa região, os mesmos são menores”, salientou ele.

Em análise acerca da decisão, o ex-vereador Chico Preto, afirma a necessidade de divulgação da mudança, seja por parte do Justiça Eleitoral ou por partidos e candidatos, para que o eleitor não perca o horário de votação.

“As pessoas estão acostumadas a começarem a votar às 8h, no caso de Manaus, irá abrir às 7h. Devido isso, a decisão precisa ser muito bem divulgada desde já, para que a população não seja pega no contrapé”, finalizou ele.

