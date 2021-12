PL de Belarmino Lins institui o Dia Estadual do Espiritismo

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Por unanimidade, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) aprovou, na manhã desta quinta-feira (16), a instituição do Dia Estadual do Espiritismo, que será comemorado em 18 de abril, conforme projeto de lei de autoria do deputado Belarmino Lins (Progressistas).



" Agradeço à grandeza dos deputados João Luiz e Felipe Souza que, em tempo recorde, devolveram o nosso projeto à pauta de votação. " Belarmino Lins, deputado

Segundo Belarmino Lins, o Dia Estadual do Espiritismo será celebrado em simetria com o Dia Nacional do Espiritismo, 18 de abril, mesma data do lançamento de "O Livro dos Espíritos", que narra a história do Espiritismo no início da codificação de Alan Kardec, na França, em 1857.



O livro traz, em forma de perguntas e respostas, alguns conceitos como Deus e a criação, elementos do Universo, espíritos, pluralidade das existências, reencarnação, leis morais, entre outros temas.

" Os adeptos do Espiritismo não estão interessados em proselitismo, respeitando integralmente todas as religiões do mundo. " Belarmino Lins, deputado

" Existe um lema que é seguido por todas as instituições espíritas, que é ‘fora da caridade não há salvação’, um lema que resume toda a essência da Doutrina Espírita. " Belarmino Lins, deputado

Chico Xavier



Conforme o IBGE, o Brasil é atualmente o país com o maior contingente de participantes ativos do Espiritismo: 4 milhões. Para Belarmino, o crescimento do movimento de Alan Kardec no Brasil se deve à contribuição do trabalho desenvolvido pelo médium Francisco Cândido Xavier, desencarnado aos 92 anos em 2002.

“O nosso querido Chico Xavier foi toda uma vida dedicada à promoção do bem e da caridade, ele psicografou mais de 500 livros recebidos de diversos espíritos, tendo mais de 50 milhões de títulos vendidos e todos os direitos revertidos para obras de assistência social”, ressalta o líder progressista.

“Boas festas”

Também nesta quinta-feira, em breve discurso da tribuna da Assembleia Legislativa, Belarmino Lins saudou todos os seus pares no Parlamento Estadual, desejando “boas festas natalinas” e destacando os valores da democracia nos debates das sessões da Aleam ao longo do ano de 2021.

“O Plenário Ruy Araújo foi neste ano, como sempre há de ser, um ambiente de debates e questionamentos, com os parlamentares construindo a democracia com o direito de divergir e também de convergir. Devemos olhar para frente e avançar cada vez mais na prática democrática. Este momento é singular e aproveito para desejar a todos boas festas natalinas e que o novo ano seja repleto de grandes realizações e felicidades”, disse o decano da Aleam.