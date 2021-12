Mais jovem parlamentar eleito na história de Manaus, Amom Mandel é ativista social, político, filantropo e escreve para o Em Tempo na coluna “Fogo no parquinho" | Foto: Divulgação

O canto mais quente do inferno está reservado a quem escolhe, em tempos de crise, continuar neutro. Até porque quem vê o mal acontecendo e nada faz escolhe ficar do lado errado da história. Não canso de dizer isso.

A frase original no início do parágrafo foi dita em um dos seus discursos por J. F. Kennedy, ex-presidente americano. Quando ele falava, multidões se manifestavam. Foi assim quando, por esforços de centenas de cientistas, o país conseguiu sucesso na empreitada de fazer o homem pisar na Lua.

Muitos costumam dizer, até com certa razão, que se Manaus não é um inferno em temperatura, deve estar muito próxima disso. Todos nós sonhamos com o quão maravilhoso seria se pudéssemos ligar um ar-condicionado na cidade e esquecer de problemas ligados às mudanças climáticas (e ao tal do aquecimento global, ele mesmo). Recordes de enchentes, ventanias inimagináveis, crise hídrica que faz a conta de Luz aumentar com a tarifa vermelha até mesmo no Amazonas. E pra completar, temos também, como a cereja do bolo na do nosso inferno particular, os políticos que votaram a favor do aumento da taxa de iluminação pública aqui em Manaus. Felizmente não fui um deles.



Como parte da proposta na coluna "Fogo no parquinho" e da participação no esclarecimento à população quanto aos seus direitos e deveres, gostaria de propor, no artigo de hoje, um desafio: que você não escolha ser neutro em tempos de crise e que se manifeste politicamente. Só uma postagem e uma pessoa que você convide pra fazer o mesmo já ajudam. Esse é o desafio de hoje pra você. É assim que se começa um movimento. Ou você vai escolher, brincadeiras à parte, como diria Kennedy, o canto mais quente daquele lugar no fim da vida?

