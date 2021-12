Calheiros sobre Bolsonaro: “Vagabundeia de jet ski e recusa ajuda”

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - Crítico contumaz ao presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Renan Calheiros (MDB-AL) usou as redes sociais, nesta quinta-feira (30), para disparar novas críticas ao titular do Palácio do Planalto. O chefe do Executivo está no litoral de Santa Catarina para o recesso de fim de ano.

O emedebista (o qual atuou como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 do Senado Federal) disparou contra o descanso de Bolsonaro enquanto são registrados desastres na Bahia em decorrência das tempestades.

“Bolsonaro é um presidente medíocre, um político deplorável e um ser humano desprezível. Desdenhou das quase 620 mil mortes na pandemia, vagabundeia de jet ski diante das enchentes na Bahia e recusa ajuda humanitária. Último degrau da escória”, escreveu o congressista.



Já são 24 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingiram a Bahia nos últimos dias.

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) confirmou as mortes de um casal, que teve o carro arrastado pela enxurrada em São Félix do Coribe, e um morador de Ubaitaba, que foi atropelado por um motorista que perdeu a visibilidade por causa das chuvas.

