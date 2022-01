Visita de Lula ao Amazonas incluirá reuniões e comemorações

Entre o fim de janeiro e início de fevereiro, o ex presidente Lula deverá comparecer ao Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Entre o fim de janeiro e início de fevereiro, o ex presidente Lula deverá comparecer ao Amazonas. A visita incluirá reuniões políticas internas com grupos aliados (especialmente esquerda e progressista), até o pontapé para as comemorações de 42 anos do Partido dos Trabalhadores.

A última visita de Lula à capital Amazonense, ocorreria entre outubro e novembro de 2020, porém por conta de agendas internacionais ele adiou a vinda. Anteriormente, ele compareceria à região norte no início de 2018 para continuidade de uma Caravana que realizou pelo Brasil entre 2017 e 2018. A visita foi suspensa após a condenação pelo ex juiz Sérgio Moro (condenação essa anulada pelo STF). Lula passou mais de 500 dias presos na Polícia Federal de Curitiba, interrompendo assim o ciclo de viagens pelo país.

Após tomar as 3 doses da vacina contra Covid-19, Lula retoma a agenda de visitas pelo país, incluindo o Amazonas, onde ele deve vir, além de Manaus, também em São Gabriel da Cachoeira, Itacoatiara, Coari e Manacapuru.

De acordo com informações confirmadas por aliados do presidenciável, Lula virá ao Amazonas com o compromisso de continuar seu apoio ao Estado, solidarizar-se com as famílias vítimas do COVID-19 e com profissionais de Saúde que atuaram na linha de frente do combate a Pandemia. Ele também quer fortalecer o diálogo pela garantia da Zona Franca de Manaus; dar início às comemorações de 42 anos do Partido dos Trabalhadores ( celebrada em 10/02), além de promover reuniões políticas internas com grupos aliados.

A agenda da programação ainda será divulgada pela assessoria do presidente de Lula. Por agora, já está previsto uma reunião com o senador Omar Aziz. A informação foi confirmada pela assessoria do senador. A visita que ocorrerá após após a viagem de Lula para o México se apresenta como uma maneira do presidenciável marcar presença para a eleição presidencial que ocorrerá neste ano.

Lula no Amazonas

A pesquisa de intenção de votos da empresa Perspectiva Mercado e Opinião, divulgada no fim de dezembro mostra disputa no Amazonas entre Bolsonaro e Lula para as eleições de 2022. O atual presidente tem 36,0% na intenção de votos, seguido de Lula com 33,0%. Sergio Moro ocupa a terceira colocação com 8,4%.

Os dados foram coletados de 3.600 entrevistados, sendo 1.990 de Manaus e 1.610 do interior do Amazonas. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 2,0%, para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95%. A amostra representa 82,5% do eleitorado do Amazonas.

Avaliação da Gestão de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro teve a gestão considerada péssima com 27,4%. 8,4% consideraram ruim, 25,8% regular, 20,6% boa e 16,8% ótima.

A distribuição da amostra pela variável gênero foi de 51,9% do sexo feminino e 48,1% do masculino. Quanto à variável idade, a distribuição foi a seguinte: 17,7% (16-24 anos), 24,3% (25-34 anos), 22,7% (35-44 anos) e 35,4% (acima de 45 anos).

