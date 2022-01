Deputados e especialistas esclarecem redução do IPI de refrigerantes

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Na última sexta-feira (31), o decreto Nº 10.923/2021 colocado pelo presidente Jair Bolsonaro, criou dúvidas sobre os efeitos da decisão no polo de concentrados de refrigerantes na Zona Franca de Manaus. Logo após a confusão gerada, o deputado federal Marcelo Ramos (sem partido) divulgou um vídeo afirmando que o decreto presidencial não afetará a Zona Franca de Manaus.

" O entendimento técnico, tanto da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes (ABIR), quanto a Receita Federal é de que em anexo ao decreto existe uma publicação com todas as novas alíquotas e, no setor de concentrados, não há mudança nos 8% e isso não trará nenhum impacto para o polo de concentrados da Zona Franca de Manaus " , afirmou Ramos

O parlamentar salientou que neste momento, a tranquilidade deve ser mantida já que o polo não será afetado e afirmou que se manterá alerta acerca de outras decisões.



“Seguiremos atentos e vigilantes porque este é um segmento que sempre sofre ataques de outros estados e do próprio Ministério da Economia e que nós precisamos defender, porque defender, é defender os empregos dos amazonenses. Neste momento, tranquilidade a todos porque este decreto não prejudica nosso polo”, disse o vice presidente da Câmara dos deputados.

O deputado estadual Serafim Corrêa também explicou que não houve mudança no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e compartilhou uma nota da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca do conteúdo do decreto.

"Considerando a veiculação de notícias divergentes sobre o assunto, vale esclarecer que não houve alteração da alíquota de IPI incidente sobre insumos para produção de refrigerantes, mantendo-se as alíquotas vigentes em 31 de dezembro de 2021 e eventuais decorrências. Neste ponto, houve apenas a consolidação na nova TIPI de normas que anteriormente estavam esparsas em Decretos avulsos, revogados, a exemplo do Decreto nº 10.523/2020", disse o órgão no documento compartilhado pelo deputado.



O economista Leonardo Braule Pinto disse que caso houvesse a redução do incentivo tributário, isso faria com que as empresas pagassem mais impostos, como os demais fabricantes de bebidas. Quanto menor é a alíquota, menor é o crédito que pode ser usado pelas grandes empresas. Quanto maior a alíquota do IPI, mais vantagens os fabricantes têm para gerar créditos de um imposto que não é pago.

Ele também salientou que com menos crédito, menos receita e menos competitividade, afetaria indiretamente a quantidade de empregos e explicou que polo de concentrados emprega de 4 a 6 mil pessoas em todo o Estado, com destaque para o interior, pois é o único setor que gera empregos em outros municípios fora da capital, como Maués e Presidente Figueiredo.

O deputado federal Zé Ricardo (PT), afirmou que deve-se continuar defendendo os incentivos garantidos na constituição e insistir que o desenvolvimento regional é movido pela Zona Franca de Manaus.



"Outras atividades não garantem a mesma estrutura de arrecadação pública, de geração de emprego direto ou indireto aqui no Amazonas. É importante que nós possamos manter políticas de incentivos e fortalecer cada vez. Precisamos defender", salientou o deputado.

Leia mais:

Vereador de Iranduba alega perseguição da Prefeitura do município

No 1º mês, Prato Cheio de Manacapuru tem 8 mil refeições servidas

Publicada lei que obriga sigilo de condição de quem tem HIV e hepatite