Maioria dos políticos do AM desconhece pesquisas da Ufam, diz estudo

Também foi constatado que 96% dos parlamentares tem interesse em receber resumos de pesquisas realizadas na UFAM | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Em estudo realizado na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), foi constatado que a maioria dos parlamentares do Amazonas desconhecem pesquisas científicas realizadas na universidade. O projeto de iniciação científica (PIBIC) foi realizado pela universitária do curso de Comunicação Social - Relações Públicas, Lívia Leite Figueira e contou com a orientação da professora Dra. Inara Regina Costa.

Com a divulgação de resultados parciais, foi constatado que política e economia são os assuntos pelos quais a maioria dos respondentes mais se interessa no dia-a-dia, com 80% e 56% respectivamente. O resultado constata a necessidade que os parlamentares tem de conhecer as mudanças e articulações do processo político e seus desdobramentos no poder decisório.

Em uma escala de avaliação entre "não conheço" e "conheço muito" sobre as pesquisas desenvolvidas na UFAM, foram obtidos os seguintes dados: 64% dos parlamentares que responderam o questionário informaram que não conhecem ou possuem baixo nível de conhecimento sobre as pesquisas; 20% tem conhecimento mediano; 12% responderam que conhecem e 4% conhecem muito.

Também foi constatado que 96% dos parlamentares tem interesse em receber resumos de pesquisas realizadas na UFAM. Com o questionário foi mostrado que a frequência mensal e semanal são as melhores opções (de acordo com os respondentes) para receberem os resumos de pesquisas científicas, com 48% e 40% respectivamente.



Com isso, a pesquisadora Lívia finalizou afirmando que a Universidade deveria desenvolver formas de expandir os estudos realizados para a população.

Coleta de dados

Durante o ano de realização do estudo, as pesquisadoras tinham como principal objetivo compreender os modos em que a ciência e a tecnologia são captadas pela classe política. Utilizando o método de pesquisa de opinião, que consistiu no compartilhamento de um formulário eletrônico para os parlamentares, com questões adaptadas sobre interesse em assuntos de ciência, tecnologia e conhecimento sobre pesquisas, por exemplo.

" A ideia inicial era falar pessoalmente com cada um, mas com a pandemia, a maioria respondeu por questionário eletrônico. A entrevista pessoal teve que ser substituída pelo formulário eletrônico, exceto alguns deputados, pois é importante coletar os dados diretamente com o público. Com isso conseguimos falar com 72% dos deputados estaduais, federais e senadores " , disse Lívia

Importância das pesquisas nas políticas públicas

A ideia da pesquisa surgiu em meados de 2016, período em que a professora Inara trabalhava na assessoria da UFAM. Lá, constatou que as pesquisas científicas (teses, dissertações, projetos de grupos de pesquisas e/ou de iniciação científica) não eram divulgadas para públicos estratégicos.

"Na minha tese de doutorado, constatei que isso acontecia aqui e na maioria das universidades federais. Um desses públicos estratégicos é exatamente a classe política", pontuou a docente.

Com a pesquisa, elas constataram que existe uma grande falta de conhecimento por parte dos parlamentes sobre as pesquisas realizadas na UFAM, o que para elas, é lastimável, pois essas pesquisas são um meio auxiliá-los na elaboração de políticas públicas que podem ajudar a população.

"O resultado de um estudo desenvolvido por cientistas no qual os parlamentares tenham acesso, facilita o trabalho de elaboração de leis e políticas públicas considerando fatos e dados. A divulgação científica é um caminho viável para despertar o senso crítico e a democratização do conhecimento gerado", disse a professora.

Após a apuração dos dados, a conclusão do estudo sugere que parlamentares e pesquisadores podem trabalhar mais próximos, seja o cientista participando de comissões temporárias, seja como parte efetiva das estruturas de governança.

Em conversa com a professora Dra. Inara, a mesma lamentou a falta de incentivo para pesquisas e para a divulgação científica dos resultados obtidos na universidade. Segundo ela, para o desenvolvimento de uma sociedade é necessário o incentivo à ciência, tecnologia e inovação.



"A resposta aos cortes e contingenciamento de recursos é nas urnas e com pesquisas básicas e aplicadas mostrando os impactos e as implicações para a sociedade. Que os resultados de pesquisas ajudem a combater o negacionismo e a desinformação que circula por aí", afirmou.

O cientista político Helso Ribeiro pontua que boa parte dos parlamentares estão preocupados com o nicho eleitoral deles e os institutos de pesquisas são colocados de lado pelos mesmos.

" Verbas federais e estaduais que poderiam ser alocadas para essas pesquisas, não são feitas devido a esse desconhecimento citado na pesquisa. Eu diria que cabe a população ser criteriosa na escolha de seus representantes, porque em várias situações há pesquisas que poderiam alavancar caso os parlamentares se interessassem, o que não ocorre " , disse ele

Leia mais:

Deputados e especialistas esclarecem redução do IPI de refrigerantes

No 1º mês, Prato Cheio de Manacapuru tem 8 mil refeições servidas

Vereador de Iranduba alega perseguição da Prefeitura do município