2022 começa com desemprego, mas pode ser melhor, com vontade política

O ano começou com o consumidor amazonense refém de uma inflação de 10,8%, com isso, os preços de alimentos e produtos essenciais seguem em disparada. Lamentavelmente é apenas o começo! Soma-se a esses gastos -de quem ainda pode pagar- valores de impostos como IPVA e IPTU. Esse último, uma herança de 2021, pode chegar aos 40% a mais para o setor privado, caso não haja descontos ou revogação de uma lei aprovada em 2020, que reajustou o imposto.

Cortar gastos e impostos foi promessa de praticamente todos os chefes do executivo, em todas as esferas. Fato nítido e notório não cumprido até hoje.

A novo salário mínimo alcançou R$ 1.200,00 valor que, apesar de pouco, seria um alento para os mais de 13,1 milhões de desempregados em todo país, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No Amazonas, quem poderia fazer algo para amenizar o sofrimento de quem precisa, foi na mão contrária. Lembram do caso do “puxadinho milionário”? R$ 32 milhões para construir um prédio de luxo com cinquenta gabinetes. E as pick-ups de luxo? Por cerca de R$ 15 mil cada, sem combustível. Aliás, no apagar das luzes de 2021 a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), foi de R$ 18 mil mensais, para R$ 33 mil. Esse valor a mais abre margem para que o aluguel desses veiculos, se alguns parlamentares assim entenderem, seja efetuado, sem licitação e legalmente.

Política deve ser feita com menos recursos públicos. Que se encontre uma forma legal de reverter verbas e gastos considerados “excessos” em melhorias para o verdadeiro dono do dinheiro: o povo!

O ano que começa pode ser mais do mesmo, mas torço para que seja diferente. Faremos nossa parte.

