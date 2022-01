Omar sobre Amazonas na CPI: "Está em processo de investigação no MPF"

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O ex presidente da CPI da Covid, o senador do Amazonas, Omar Aziz (PSD), afirmou que os direcionamentos acerca das decisões judiciais para os parlamentares amazonenses envolvidos na investigação, está nas mãos do Ministério Público Federal (MPF).

" Está em processo de investigação no Ministério Público e eles não falam o que estão fazendo " , disse ele

Em entrevista ao programa “Manhã de Notícias”, da Rede Tiradentes, Aziz pontuou acerca do panorama geral das investigações de indiciados pela CPI da covid presidida no Senado em 2021. Em conversa, ele discorreu sobre a divisão das medidas para cada indivíduo investigado.



“O que nós fizemos no término e na votação do relatório final da CPI foi dividir. Foro privilegiado a gente encaminhava, como o presidente [da República], ministros, deputados federais. Aqueles que não tinham foro privilegiado, como é o caso do [ex-]ministro Pazuello, do Roberto Dias, como é o caso da doutora Mayra, que foi aquela que veio aqui [Amazonas] nessa mesma época do ano passado e, ao invés de trazer oxigênio, trouxe o aplicativo TrateCov, que levou a óbito de muitas pessoas. Essas pessoas nós entregamos lá Ministério Público Federal de Brasília, assim como entregamos no Ministério Público Federal do Amazonas”.

O senador também discorreu sobre as apurações abertas pelo MPF que foram baseadas nos temas listados no relatório final, o que, segundo ele, é importante para aprofundar as investigações e levar a punição daqueles que tiveram responsabilidade no desastroso enfrentamento à Covid-19 no País.

Em suas redes sociais, ele destacou que os trabalhos realizados na CPI continuam em andamento e todos os envolvidos e condenados, tomarão responsabilidade de seus atos.



“O trabalho que se seguiu após a entrega do relatório final da CPI continua, independente de recesso, feriado, dia da semana. Quando eu disse que, pode levar tempo, mas a justiça será feita, não estava falando da boca para fora”, escreveu ele em uma publicação no twitter.

Desdobramentos

A Procuradoria da República no Distrito Federal (MPF) abriu 12 linhas de investigação independentes para analisar conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. Dentre as acusações do colegiado que serão apuradas, uma delas diz respeito às ações e possíveis omissões no Ministério da Saúde durante a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello que teriam contribuído para o agravamento da pandemia.

Os novos segmentos de investigação são:

1- Ações e omissões no Ministério da Saúde, na gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello, entre outros, e o agravamento da pandemia; 2- Caso Prevent Senior; 3- Caso Covaxin - Precisa; 4- Caso VTCLog; 5- Caso Davati Medical Supply; 6- Usurpação de função pública por parte de Airton Antonio Soligo; 7- Fake news e incitação ao crime; 8- Responsabilidade civil por dano moral coletivo; 9- Impacto da pandemia sobre povos indígenas e quilombolas; 10- Impacto da pandemia sobre mulheres e população negra; 11- Conitec; 12- Planos de saúde e hospitais.

Em suas redes sociais, Omar Aziz citou que A CPI da Pandemia tem resultados práticos e explicou que a decisão não afeta as investigações de outras instâncias do Ministério Público, como a Procuradoria-Geral da República (PGR) e o MP de São Paulo.

“As investigações se referem tanto a possíveis crimes de corrupção cometidos pelas pessoas citadas quanto a possíveis casos de improbidade administrativa”, escreveu ele.

Críticas

O parlamentar também tem utilizou do espaço da entrevista e de suas redes sociais para realizar críticas ao seu opositor declarado, o presidente Jair Bolsonaro (PL). O governo do presidente decidiu realizar audiências públicas sobre a exigência de receita médica para a vacinação de crianças contra Covid-19. Como resultado, o governo federal recuou e foi contra a decisão da Anvisa de autorizar a vacinação de crianças.

“Você chama pessoas que não têm conhecimento nenhum se deve ou não vacinar. Não têm conhecimento científico nenhum para opinar. Parece até uma discussão de quem está discutindo futebol tomando uma cerveja", disse Omar.

Ele também falou sobre o Observatório da pandemia, onde foi assinado um requerimento convocando o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para dar explicações em relação a consulta pública. Para o senador, a consulta representa um grande retrocesso para o país.

“Assinamos um requerimento convocando o ministro para dar explicações em relação a essa consulta pública, um dos maiores absurdos que nós poderíamos ver no Brasil. Logo que nascemos, nos primeiros meses de vida, já somos vacinados. Temos uma marquinha no braço desde recém-nascidos. E essa marca você leva para a vida, protege, salva. Um pai pode querer não vacinar o filho, mas é obrigação oferecer vacina para todos”, escreveu ele.

