Marcelo Ramos fortalece laços com Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) - O vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos, selou, hoje (06), em reunião com a secretária Municipal de Assistência Social, Jane Mara, os vereadores Rosivaldo Cordovil, Caio André e Daniel Vasconcelos, além de representante do vereador Allan Campelo, o destino dos R$ 6 milhões em emendas do parlamentar destinados à Secretaria.

“Decidimos direcionar as minhas emendas para reformas em 20 CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), que são a porta de entrada para o Sistema Único de Assistência Social, bem como para a compra de cestas básicas para o combate à fome”, disse Ramos, ao sair da reunião, na sede da Secretaria.

Além dos R$ 6 milhões já empenhados para a Assistência Social de Manaus, Ramos já firmou compromisso por mais R$ 2 milhões em emendas impositivas para ações de extrema pobreza.

“Reafirmo, assim, minha parceria com o prefeito David Almeida, que tem feito um belo trabalho em Manaus”, afirmou o deputado federal.

Já a secretária Jane Mara agradeceu o apoio de Ramos, ao elogiar a iniciativa do parlamentar em dar suporte aos trabalhos da assistência social da Prefeitura.

“Esse apoio em recursos será diretamente investido nas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e de violação de direitos”, resumiu a secretária.

Volta ao Mapa da Fome

Diante de um cenário em que o país volta para o mapa da fome e que as pessoas em situação de insegurança alimentar somam mais de 84 milhões, 41% da população, Marcelo Ramos resolveu destinar a maior parte do total de suas emendas parlamentares - R$ 27 milhões de extras mais R$ 24 milhões de bancada – para a assistência social do Amazonas.

