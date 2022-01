Queiroga diz que Michelle Bolsonaro é “mãe de todos os brasileiros”

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, nesta quinta-feira (6), que a primeira-dama Michelle Bolsonaro é, simbolicamente, a “mãe de todos os brasileiros”.

A declaração foi dada durante o lançamento do programa Cuida Mais Brasil, no qual o governo federal promete destinar R$ 194 milhões para contratação de médicos pediatras, ginecologistas e obstetras, com foco na Atenção Primária em Saúde.

Ao falar sobre a importância da proteção às famílias, especialmente às gestantes e crianças, Queiroga citou a morte de uma mulher grávida em maio deste ano, associada a um efeito adverso da vacina contra a Covid-19.

“Um dos momentos mais difíceis foi quando perdemos uma gestante em função de um efeito adverso de vacinas. Embora as vacinas sejam extraordinárias, eventos adversos podem acontecer. E era na véspera do dia das mães”, lembrou o ministro.

Queiroga disse que a primeira pessoa comunicada sobre o caso foi Michelle Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele afirmou que a primeira-dama pode ser considerada mãe de toda a população brasileira.

Durante o evento, Queiroga também afirmou que o governo do presidente Jair Bolsonaro é “conservador”. O ministro defendeu que a gestão do mandatário tem alocado recursos públicos de forma apropriada.

Além disso, o cardiologista afirmou que não há escândalos de corrupção envolvendo Bolsonaro, ministros ou auxiliares.

*Com informações do Metrópoles

