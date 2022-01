Após orçamento secreto, ministério cria comissão para avaliar sigilos

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - No primeiro dia de férias do ministro Rogério Marinho, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) criou uma comissão interna para avaliar a classificação sigilosa de documentos da pasta.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (6) e é assinada pelo secretário-executivo do ministério, Daniel de Oliveira Duarte Ferreira, que responde pela pasta nas férias de Marinho.

Ela cria a chamada Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos (CPADS) no âmbito do MDR. O grupo será responsável por opinar e avaliar sobre o grau de sigilo de informações produzidas na pasta.

A comissão terá a função de orientar os servidores da pasta sobre a observância dos critérios estabelecidos na Lei de Acesso à Informação para o nível de sigilo de cada documento.

A criação do colegiado ocorre meses após o jornal O Estado de S. Paulo revelar, por meio de um ofício enviado a Rogério Marinho, o chamado “orçamento secreto”.

O jornal revelou que emendas definidas relator do Orçamento da União estavam sendo utilizadas para beneficiar parlamentares que votavam com o governo no Congresso.

Pela portaria publicada no Diário Oficial desta quinta, a comissão de documentos sigilosos será presidida pelo ouvidor do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é um servidor concursado com mandato.

Comissão está prevista na Lei de Acesso

A criação da comissão pelo Ministério do Desenvolvimento Regional atende uma recomendação da Lei de Acesso a Informação (LAI). O decreto que regulamentou a lei diz que “órgãos e entidades poderão constituir” a CPADS.

A decisão de constituir a comissão veio três anos depois da criação do próprio MDR, criado no início do governo Bolsonaro pela fusão dos ministérios das Cidadas e da Integração Nacional.

No caso, outros ministérios tem suas próprias comissões há mais tempo. A Agricultura e Pecuária regulamentou sua comissão em 2019. O Ministério da Justiça publicou portaria criando seu CPAD em maio de 2020.

*Com informações do Metrópoles

