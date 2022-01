“Vocês votaram num cara do Centrão”, diz Bolsonaro a eleitores

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - O presidente Jair Bolsonaro voltou a justificar sua filiação ao Partido Liberal (PL), sigla do Centrão presidida por Valdemar Costa Neto, político condenado no Mensalão.

“Eu, para conseguir disputar eleições, tenho que ter um partido. Se fosse para o PP, ia ser criticado, para o PTB [também] seria, para qualquer partido seria criticado. É a mesma coisa o cara falar: ‘Ah, o Centrão’. Vocês votaram num cara que foi do Centrão. Eu fui do PP por muito tempo, fui do PTB, fui do então PFL. Não quer dizer que todo mundo que está lá sejam pessoas que merecem ser rejeitadas pela sociedade”, defendeu em entrevista à Jovem Pan gravada na semana passada e exibida nesta segunda-feira (10).

O chefe do Executivo admitiu, sem citar nomes, que “alguns lá realmente não servem”

Na sequência, Bolsonaro ainda justificou que a aliança é necessária para aprovar matérias dentro do Congresso. “Para eu aprovar qualquer coisa dentro do Congresso tem que ter 308 votos para aprovar uma emenda à Constituição. Tira o pessoal do centro, porque Centrão é um nome pejorativo, e procura outro lado, quem? O PSol, o PCdoB, o PT, a Rede, o Novo? Eu não vou ter voto”, alegou.

