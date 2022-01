Deputado apela para que amazonenses se vacinem contra a Covid-19

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após 21 casos da variante Ômicron, de acordo com informações do secretário estadual de Saúde, Anoar Samad, o deputado Belarmino Lins (Progressistas) afirma que só a intensificação da vacinação pode conter a escalada da variante africana na capital e no interior do Amazonas.

Segundo o parlamentar, a alta incidência da doença deve ser combatida, não somente pelos esforços do Governo do Estado por meio da SES-AM, mas também pelo engajamento da população na campanha de imunização. “São mais de 100 mil manauaras que ainda não tomaram sequer uma dose de vacina e mais de 500 mil amazonenses sem tomar a segunda dose”, disse o deputado progressista citando números que lhe foram repassados por Anoar Samad.

“Neste momento, é dever de todos os cidadãos amazonenses, que estão em débito com a vacina, procurarem as unidades de saúde em todo o Estado. Em Manaus, há o Sambódromo e a Carreta da Vacinação, vamos avançar na vacina e nos imunizarmos contra a Covid-19”, enfatiza Belarmino Lins.

A Carreta Vacina Amazonas, conforme a SES, continua no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, na Zona Norte de Manaus, e vai permanecer no local até o sábado (15), com atendimento das 9h às 16h.

“Na Carreta itinerante já foram aplicadas 5.233 doses desde a quarta-feira da semana passada, são pouco mais de 1 mil doses por dia, vamos dobrar essa estatística, vamos massificar a vacinação e cumprir os protocolos sanitários como o uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel e o distanciamento social”, apelou o deputado.

Com bases eleitorais espalhadas pelo Estado, Belarmino também apelou para que a população interiorana procure os postos de saúde nos municípios. “O combate à Covid é uma causa de todos nós, e por isso apelamos aos irmãos interioranos para que se vacinem em nome da preservação da vida”, destacou o deputado.

