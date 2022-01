Governo do Estado discute segurança alimentar em meio a enchente

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A garantia da segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social foi pauta da reunião entre a titular da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), Alessandra Campêlo, e o prefeito de Lábrea, Gean Barros, nesta terça-feira (11). Na conversa, foram discutidas ações humanitárias e que assegurem a alimentação na mesa de famílias afetadas pela enchente prevista para 2022.

De acordo com o prefeito, pelo menos 3 mil famílias podem sofrer com os efeitos da subida das águas no município, localizado a 702 quilômetros de Manaus, e que a abertura para o diálogo com a Seas demonstra que o Governo do Amazonas está se preparando e preocupado em amenizar os impactos da cheia.

“A reunião foi muito produtiva. Tratamos da segurança alimentar de famílias vulneráveis e também estamos nos antecipando na questão da enchente que se aproxima. Calculamos que aproximadamente 3 mil famílias devem sofrer com os efeitos dessa cheia, e a discussão hoje girou em torno de ações emergenciais que vão amenizar esse impacto”, disse o gestor.

Em dezembro de 2021, o governador Wilson Lima anunciou o plano de ação para a Operação Enchente 2022. O planejamento define as medidas do Estado para socorrer aproximadamente 130 mil famílias nos 62 municípios que, possivelmente, enfrentarão prejuízos causados pela subida dos rios da região.

O objetivo do plano é permitir que o Estado apresente respostas rápidas de ajuda humanitária em regiões em que o período sazonal de cheia causa impactos mais severos à população, bem como apoiar prefeituras municipais no monitoramento e adoção de medidas que minimizem os impactos.

A titular da Seas, Alessandra Campêlo, apontou a importância de adiantar as discussões em torno de ações humanitárias emergenciais relacionadas à enchente.

“O governador Wilson Lima determinou que exista um comitê para que possamos discutir essas ações antecipadamente, como forma de planejamento. Esse comitê já existe e tratamos de auxílios em caráter emergencial, distribuição de cestas básicas e materiais necessários para amenizar os impactos da cheia. O prefeito está aqui para se adiantar nas discussões e o governo está preparado”, afirmou.

*Com informações da assessoria

