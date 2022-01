Vereador do AM é acusado de estuprar adolescente

| Foto: Divulgação

Urucurituba (AM) - O vereador Jullison Samir Tavares Maciel (PSL), conhecido como 'Oncinha', do município de Urucurituba foi convocado, em caráter de urgência, para uma sessão extraordinária na Câmara Municipal de Urucurituba, para discutir a cassação do mesmo, por procedência da denúncia de suposto estupro de vulnerável contra uma adolescente de 15 anos.

O caso foi divulgado no segundo semestre de 2021, quando a denúncia foi deferida na Câmara do Município, após o tio da vítima registrar Boletim de Ocorrência, no dia 11 de agosto de 2021 na delegacia local da região.

Segundo informações relatadas pela família da vítima durante depoimento, o prefeito teria aproximado da mãe da adolescente por motivos de trabalho, alegando ter interesse em tratar de negócios com a família. A partir disso, Julisson teria conseguido o contato da jovem e iniciado uma conversa demonstrando interesse.

Nos relatos da jovem, o vereador teria começado a aparecer em sua residência sem comunicar ninguém e adentrando sem autorização. Durante as “visitas”, o mesmo passou a abusar sexualmente dela, chegou a ameaçar verbalmente e bater no rosto da jovem por suas recusas às investidas dele. Jullisson também ofereceu dinheiro para que ela não contasse para sua família sobre os abusos.



| Foto:

Nas informações divulgadas pelo relatório final da casa legislativa de Urucurituba acerca do caso, a menor comunicou a sua família ter sofrido abuso sexual, mediante ato sexual forçado pelo vereador, e que este durante todo o mês de maio do ano corrente, teria entrado na casa onde reside a menor, sem autorização, consumando o ato.



No depoimento do denunciado, Jullison Samir Tavares Maciel declarou conhecer a menor. Ao ser questionado se teve algum tipo de relacionamento amoroso com a jovem ele afirmou que sim e disse que teve relações sexuais com a mesma, mas que não houve qualquer tipo de violência durante o ato, tendo tudo ocorrido de forma consensual.

O caso foi registrado e a Polícia Civil do Amazonas iniciou as investigações do ocorrido. Além disso, à pedido do Ministério Público do Amazonas, a Câmara iniciou um processo de pedido de cassação do mandato do vereador. Segundo o relatório da casa legislativa, foi recomendado um pedido de convocação do julgamento do caso, alegando que a acusação é um motivo de vergonha para todos.

" A manutenção na Câmara de um vereador que atua nessas condições, realmente envergonha esta Casa Legislativa e restando comprovada a prática indecorosa do Vereador Jullisson Samir Tavares Maciel, concluímos pela procedência da acusação " , foi salientado em trecho do documento.

De acordo com fontes do município, após a denúncia, o vereador ficou foragido da justiça. Logo em seguida, foi liberado um pedido de liberdade provisória para o mesmo, além da abertura de um processo disciplinar, até a Câmara concluir o processo do pedido da sessão ordinária, que ocorrerá na próxima sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, às 9h.

A equipe do Em tempo , entrou em contato com a Polícia Civil do Amazonas para obter mais informações acerca das investigações do caso e em nota responderam que:

“Conforme a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as investigações sobre o caso mencionado na sua são sigilosas e mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais”.

A equipe também tentou contato com a assessoria do Vereador Julisson Tavares, para saber seu posicionamento acerca do pedido de cassação e investigação, mas não obtivemos um retorno.

Leia mais:

Ministério da Saúde admite que variante Ômicron predomina no Brasil

Deputado apela para que amazonenses se vacinem contra a Covid-19