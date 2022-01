Bolsonaro atribui inflação a medidas de isolamento

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a culpar medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos contra a pandemia pelo aumento dos preços, um dia após o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgar que a inflação fechou 2021 a 10,06%, maior nível desde 2015.

O resultado da inflação ficou bem acima do centro da meta estabelecida pelo BC (Banco Central) para o ano passado, que era de 3,75%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, podendo variar entre 2,25% e 5,25%.

Em entrevista ao site Gazeta Brasil transmitida ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro foi questionado sobre os impactos do índice em sua campanha à reeleição e ressaltou que em 2015, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampla) também ficou acima de 10%.

"Olha só, se não me engano em 2014 ou 2015 a inflação foi de 10% também. Me aponte qual crise aconteceu nesses dois anos? Não teve crise nenhuma. Nós tivemos aqui a questão do covid. Com a política do fique em casa a cadeia produtiva sofreu solavancos e a inflação é uma questão natural", respondeu o mandatário.

O presidente negou ainda ter responsabilidade sobre o preço dos combustíveis e disse que, se pudesse, ficaria livre da Petrobras. "Alguém acha que eu sou o malvadão, que foi aumentado o preço da gasolina e do diesel ontem porque sou o malvadão? Primeiro que não tenho controle sobre isso. Se pudesse, ficaria livre da Petrobras", disse ele.

Ontem, o chefe do Executivo federal já havia apontado o isolamento, chamado por ele de "política do fique em casa", como um dos motivos para a alta inflação.

"Temos problemas. Inflação. Está o mundo todo com esse problema. Você lembra do 'fique em casa, a economia a gente vê depois?' Estamos vendo a economia. O cara ficou em casa, apoiou, e agora quer me culpar da inflação", afirmou o presidente em conversa com apoiadores transmitida por um canal bolsonarista.

O lockdown não tem culpa nenhuma. Era o melhor do mau negócio. Se não fosse isso, a situação seria muito pior. O isolamento social feito de forma adequada evita que a economia fique paralisada por muitos meses.André Braz, coordenador do IPC (Índice de Preços do Consumidor) do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas), em entrevista ao UOL em outubro.

