Deputado sugere a instalação de postos públicos para testagem de Covid

Manaus (AM) - O deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) sugeriu ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM), a instalação de postos públicos para testagem rápida gratuita sobre a Covid-19 em locais estratégicos da cidade de Manaus.

“Entendemos que, assim, dentro de horários estabelecidos, a população poderá realizar o teste antígeno a qualquer tempo, promovendo maior inclusão da população carente na testagem rápida por meio da gratuidade, com emissão de resultado presencial, ou por e-mail ou SMS, em até 3 horas”, destaca o deputado.

Segundo ele, o efeito da nova norma para detecção de novos casos de coronavírus “promoverá um maior controle da disseminação da Covid-19, bem como criará o hábito da testagem em toda a população, que deverá aderir à campanha de forma massificada”.

Como se sabe, o RT-PCR é um dos exames diagnósticos recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como parte da estratégia de controle da disseminação do coronavírus (Sars-CoV-2). Na opinião de Belarmino, a proposta ao Governo Estadual e à SES, daria mais agilidade à realização do exame RT-PCR, que seria entregue no tempo recorde de 3 horas.

“Nosso objetivo é conferir mais dinamismo no combate à nova variante Ômicron e, desse modo, confiamos em que o governador Wilson Lima e o secretário estadual de Saúde, Anoar Samad, sejam sensíveis à nossa sugestão, para que tenhamos diagnósticos muito mais rápidos envolvendo a Covid no atual período de chuvas e de grande incidência da Ômicron”, finalizou o parlamentar, que mais uma vez alertou a população para a necessidade do uso de máscaras e da limpeza das mãos com álcool em gel, assim como a observância do distanciamento social, para conter a atual onda pandêmica.

