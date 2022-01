Prefeitura de Manaus abre Centro de Testagem para Covid-19

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus abriu nesta quarta-feira (12) às 14 horas, o primeiro Centro Municipal de Testagem para Covid-19. O serviço, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai funcionar em um Centro de Convenções, na zona Sul da capital, com a oferta gratuita de teste rápido de antígeno. Excepcionalmente nesta quarta, o local vai funcionar até às 22h e, nos próximos 15 dias, deve operar de segunda a sábado, das 9h às 21h.

De acordo com a titular da Semsa, Shádia Fraxe, o Centro visa facilitar o acesso das pessoas com sintomas de síndromes respiratórias ao teste, já oferecido na rotina de 51 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), espalhadas nas diferentes zonas geográficas. A medida faz parte das ações promovidas pelo município para o enfrentamento do novo cenário epidemiológico, marcado pelo avanço da variante Ômicron e aumento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 e de outras infecções causadas pelo vírus Influenza.

Shádia Fraxe destaca que a criação do Centro, localizado no Studio 5, estava no plano de ações da prefeitura a pedido do prefeito David Almeida, e sua montagem foi acelerada diante da curva de crescimento dos casos de síndromes respiratórias verificados nas unidades da rede municipal e confirmados nos boletins epidemiológicos que apresentam o panorama da Covid-19 no Estado.

Devem procurar o serviço as pessoas que apresentarem sintomas como febre acompanhada de tosse ou dor de garganta, dor de cabeça, dores no corpo e mal-estar iniciados há até sete dias. Para as pessoas com sintomas a partir do 8º dia, esse tipo de teste não é indicado, e o paciente é encaminhado diretamente para atendimento médico.

Para ter acesso ao teste, o usuário deve apresentar documento de identificação e Cartão Nacional do SUS.

O Centro terá 18 postos de atendimento, com capacidade para até 180 coletas de exame por hora. O teste é feito com amostra de nasofaringe, coletada com hastes flexíveis (espécie de cotonete) e o resultado sai em aproximadamente 20 minutos.

Um fluxo de atendimento completo foi providenciado para o local, com atendimento médico e dispensação de medicamentos para as pessoas que tiveram resultado positivo para Covid e também para os que, mesmo com resultado negativo, estejam com quadro confirmado de síndrome gripal.

