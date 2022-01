"Eleger Lula ou Bolsonaro é suicídio", afirma ex-juiz Sergio Moro

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro (Podemos) afirmou ser "suicídio" eleger o ex-presidente Lula ou Jair Bolsonaro no pleito presidencial de 2022. A declaração foi dada pelo ex-juiz em uma entrevista publicada nesta sexta-feira (14) pela revista Veja. Ao ser questionado pela publicação sobre em quem votaria em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, Moro disse que o Brasil “não corre o risco” dessa escolha.

"O Brasil não corre o risco de ter essa escolha trágica. Eleger Lula ou Bolsonaro é suicídio", declarou o presidenciável. Moro ainda afirmou que sua candidatura “é a mais viável da terceira via” e que não abrirá mão de concorrer em prol de alguém que tem 1%, 2% ou 3%, o que pode ser entendido como uma referência ao nome de João Doria (PSDB), que tem aparecido com essa faixa de percentual nas pesquisas mais recentes de intenção de voto.

" Minha candidatura é a mais viável da terceira via, por que abrir mão dela? Não faz sentido eu desistir em prol de alguém que tem 1%, 2% ou 3%. Temos de respeitar todo mundo que quer colocar seu nome à disposição, mas é importante que, em algum momento, haja uma aglutinação em torno de um projeto e das pessoas que têm condições de realizá-lo " , disse o pré-candidato

Na entrevista, o ex-juiz ainda afirmou que seu principal adversário no primeiro turno é o presidente Jair Bolsonaro, e acusou o governo de não ter compromisso com o combate à corrupção e de não funcionar na economia.



"O adversário principal no primeiro turno é o Bolsonaro. Quero dar às pessoas a alternativa de que não é preciso tratar quem pensa diferente como inimigo. As pessoas sabem que esse governo não tem compromisso com o combate à corrupção e que não funcionou na economia. Elas precisam de uma outra alternativa, inclusive para enfrentar o outro extremo, que é o Lula", completou Moro.

