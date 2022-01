Daniel Silveira e Maurício Souza participam de evento em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), estará em Manaus no dia 26 de fevereiro (sábado), participando do Primeiro Congresso Conservador do Amazonas. Em 2021, ele foi preso após publicação de um vídeo atacando o Ministro do Supremo Tribunal Federal e defendendo o Ato Institucional n°5 (AI-5), decreto emitido durante a ditatura militar no país.

Um mês após o mandado de prisão, Daniel conseguiu permissão de prisão domiciliar, onde ele seria monitorado através de uma tornozeleira eletrônica. Após inúmeras violações e descumprimento de regras, a medida foi revogada pelo ministro Alexandre de Moraes, que emitiu o pedido de regime fechado. Silveira ficou detido no Batalhão Especial Prisional (BEP), em foro privilegiado e foi solto após 5 meses de detenção.

O Congresso em que o deputado fará participação, terá como uma das principais pautas, o fortalecimento do conservadorismo no Amazonas, além de tratar sobre meios de crescimento futuro e de núcleos jovens e de Mulheres no movimento. No site da inscrição, foi colocado que os valores da inscrição variam de R$55,00 a R$250,00. Caso o participante queira participar de um almoço com os palestrantes, terá que desembolsar o valor mais alto.



Além da participação de Silveira, o Congresso Conservador também contará com a presença de personalidades da direita como: o jogador de vôlei Maurício Souza, que recentemente teve seu nome envolvido em um caso de homofobia nas redes sociais; do pastor e pré-candidato a deputado federal, Wesley Ros; do missionário Maicon Sullivan, palestrante de direita que se auto intitula “Black Power do Bolsonaro” e do escritor Emilio Kerber, o qual escreveu livros sobre o governo Bolsonaro.

Conforme a organização, Damares Alves, chefe do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos fará uma participação virtual no evento, tendo em vista que no dia, estará realizando uma viagem internacional.

O organizador do Congresso e presidente do Movimento Conservador do Amazonas, o empreendedor Sérgio Kruke, afirma que durante o evento, a troca de experiências entre os palestrantes e participantes será uma maneira de compreender e difundir o conservadorismo no Estado.



“Esperamos que o Congresso traga novas ideias para serem aplicadas no Amazonas dentro das Pautas Conservadoras, que os Congressistas possam trocar informações e experiências que fortaleçam o Conservadorismo”, afirmou ele.

