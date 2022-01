Coluna do Amom: Por que vacinar virou polêmica

Mais jovem parlamentar eleito na história de Manaus, Amom Mandel é ativista social, político, e filantropo | Foto: Divulgação

Escolher entre confiar em milhares de cientistas e na Anvisa, que é conhecida mundialmente pela sua seriedade, ao meu ver, não deveria ser uma polêmica. Mas virou. Como chegamos a esse ponto? A coluna de hoje é um convite à reflexão sobre esse tema e à sua manifestação, se for especialista na área, para estimular a vacinação na nossa cidade. Leia o texto completo pra saber mais.

Mais de quatrocentas mil pessoas no Amazonas não tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19. Em Manaus, mais de 700 mil não tomaram a segunda ou terceira. E segundo os dados oficiais, no Amazonas, em torno de 70% dos internados com covid-19 são não-vacinados.

Vacinar virou polêmica no mundo, de fato, mas o Brasil tem participação especial nessa história. Sempre fomos referência mundial em imunização, mas não exatamente em educação. Com um excelente sistema na teoria, o Brasil sofre hoje com o reflexo da falta de investimentos e do desvio de recursos sistemático tanto na saúde quanto na educação.

Em poucas linhas, é difícil apontar com profundidade soluções, mas é fácil indicar por onde o problema pode começar a ser resolvido. Mais uma vez o apelo fica para que você apoie as fiscalizações e envie as suas denúncias a todos os representantes populares e órgãos de controle. Em breve as aulas devem voltar – que tal combater o mal pela raiz e ajudar na educação do seu filho ou do seu aluno? Professor ou pai, todos temos o nosso papel.

