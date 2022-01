Moraes define prazo para Bolsonaro depor sobre vazamento de dados

Este caso faz parte do inquérito das fake news, o qual Moraes prorrogou as investigações por mais 90 dias | Foto: Divulgação

Brasília (DF) - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de até 28 de janeiro para o presidente Jair Bolsonaro (PL) prestar depoimento na investigação sobre o vazamento de inquérito do ataque hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A investigação sobre o vazamento dos dados foi solicitada pelo TSE a Moraes após Bolsonaro divulgar, em 4 de agosto de 2021, a íntegra de um inquérito sigiloso da Polícia Federal para atacar a segurança das urnas eletrônicas.

A PF intimou Bolsonaro a depor no ano passado. Em 29 de novembro, Moraes deu prazo de 15 dias para que a oitiva fosse realizada. No entanto, quando o tempo estava para esgotar, a Advocacia-Geral da União (AGU) pediu prorrogação, e o ministro concedeu mais 45 dias de prazo.

Este caso faz parte do inquérito das fake news, o qual Moraes prorrogou as investigações por mais 90 dias no início de janeiro.

O depoimento de Bolsonaro ocorre em um momento em que o chefe do Executivo federal voltou a subir o tom contra ministros do STF, como o atual presidente da Corte Eleitoral, Luis Roberto Barroso, e o futuro presidente do órgão, Alexandre de Moraes.

*Com informações do Metrópoles

