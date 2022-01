Indígena Vanda Ortega anuncia pré-candidatura a deputada federal do AM

Wanda é técnica de enfermagem e se tornou um símbolo da luta contra a Covid-19 atuando desde o início da pandemia em sua comunidade Parque das Tribos, em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - No último sábado (15), o Partido Rede Sustentabilidade anunciou a filiação de Vanda Ortega, originária do povo Witoto, conhecida por ser militante das causas indígenas e a primeira pessoa vacinada contra Covid-19 no Amazonas. Nas redes sociais, o partido também informou que Vanda é pré-candidata a deputada federal no Estado neste ano eleitoral.

" Vanda Ortega, mulher indígena, liderança do povo Witoto, é a mais nova filiada da Rede Sustentabilidade Amazonas! É pré-candidata a deputada federal e sua eleição será um marco histórico na defesa das causas indígenas no Amazonas e no Brasil " , declarou a legenda através de nota

Em conversa com a equipe do Em Tempo , Vanda declarou que a sua filiação com o partido veio em um momento político importante na história do país, onde os direitos estão retrocedendo e os ataques as populações indígenas e meio ambiente estão sendo dando de maneira cada vez mais violenta.



“As pessoas estão nesse cenário esquecendo de algo muito importante, que é a construção de políticas públicas direcionadas para a sociedade, visando a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas”, disse ela.

Ela também disse que ao receber o convite do partido, já contou com o apoio da deputada federal Joênia Batista e da presidente do partido Rede, Marina Silva. Joênia, da etnia Wapichana, foi a primeira mulher indígena eleita como deputada federal no Brasil e Marina Silva, já foi candidata à presidência e sempre priorizou pautas ambientais em seus planos de governo.

" A rede, foi o único partido que deu condição para uma candidatura indígena no Amazonas. Nesse estado que tem a maior população indígena, nós não temos um parente (termo utilizado para se referir a indígenas de etnias distintas), uma representação nesse cenário político " , salientou Vanda

De acordo com dados do censo de 2010, disponibilizados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Estado do Amazonas detém a maior população indígena no país, contabilizando mais de 100 mil pessoas, distribuídas em cerca de 65 comunidades pelo território. Apesar disso, o número de representação no meio político é baixo, estimativa essa que Vanda afirma a necessidade de reverter.



“Nós acreditamos que é chegada a hora de ocuparmos esses lugares, por mais mulheres na política, que tenhamos as nossas vozes representadas neste espaço de tomada de decisão”, finalizou a pré-candidata.

Wanda é técnica de enfermagem e se tornou um símbolo da luta contra a Covid-19 atuando desde o início da pandemia em sua comunidade Parque das Tribos, em Manaus. Além disso, ela é servidora da Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Matta (FUAM), aluna de graduação de Pedagogia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e faz parte da Coordenação dos Estudantes Indígenas do Estado do Amazonas-MEIAM.

Em suas redes sociais, ela comemorou os anúncios, e frisou a importância da união de representantes indígenas na política.



“Agora é oficial sou o fio mais novo para tecer uma candidatura que represente os povos indígenas no Estado do Amazonas. Vamos tecer e fortalecer está rede de Tucum juntas e juntix”, escreveu ela.

Conforme o cientista político Carlos Santiago, apesar de estarmos inseridos em um país onde existe uma grande população indígena, isso não se reflete nas casas legislativas, o que torna a democracia representativa do país, imperfeita.

“É preciso avançar. Precisamos dar voz e poder aos povos indígenas, que são importantes para o desenvolvimento social, econômico e cultural do Brasil. Hoje, os indígenas são massacrados, sofrem violências e são esquecidos por políticas públicas porque não possuem representatividade no Congresso Nacional”, salientou o especialista.

