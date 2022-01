Bolsonaro diz que apreensão de drogas aumentou após saída de Moro

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) alfinetou nesta terça-feira (18) o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro (Podemos), questionando o trabalho governo federal. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse:

“Olha, depois da saída do cara que tava na Justiça (não vou falar o nome dele aqui), eu acho que quintuplicou a apreensão de drogas”. A declaração foi gravada e exibida por um canal no YouTube simpático ao presidente.

A ofensiva contra Moro tem sido preparada pelo atual comandante do ministério, Anderson Torres, delegado da Polícia Federal que comanda a pasta desde março de 2021. Um colunista mostrou que Torres levantava dados para a ofensiva contra o ex-juiz e que um deles era, justamente, sobre apreensão de drogas.

Outros auxiliares presidenciais também preparam ataques ao ex-juiz, que deve ser adversário do atual ocupante do Palácio do Planalto nas eleições deste ano.

O ex-juiz Sergio Moro comandou o Ministério da Justiça e Segurança Pública entre janeiro de 2019 e abril de 2020.

Moro se tornou alvo de Bolsonaro e apoiadores bem antes de virar pré-candidato. Em abril de 2020, quando deixou o Ministério da Justiça acusando o presidente de tentar interferir na Polícia Federal para proteger a família, o ex-juiz, antes considerado “herói nacional” por Bolsonaro, passou a ser um símbolo de traição para os bolsonaristas.

