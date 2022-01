Lula chama Moro de “canalha” e ex-juiz rebate: “Você será derrotado”

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - Em entrevista a blogs nesta quarta-feira (19), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o ex-juiz Sergio Moro de “canalha” e classificou a Operação Lava Jato de “quadrilha”.

Lula ficou 1 ano e 7 meses preso pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex. A ordem de prisão, determinada em abril de 2018, foi assinada pelo então juiz Sergio Moro. A defesa de Lula afirma que a Lava Jato “atuava para condenar” o ex-presidente.

" Eu tive sorte do povo brasileiro que me ajudou a provar a farsa que foi montada contra mim em vida. Outros não tiveram. Juscelino (Kubitschek) até hoje paga por um apartamento que nunca foi dele no Rio de Janeiro”, disse Lula na entrevista concedida em um hotel em São Paulo e transmitida ao vivo pelo YouTube " Lula, ex-presidente

“Eu, graças a Deus, consegui desmontar o canalha que foi o Moro no julgamento dos meus processos, o Dallagnol, a mentira, o fake news, o PowerPoint da quadrilha. Tudo isso eu consegui provar que quadrilha eram eles”, continuou.

O ex-juiz rebateu o ex-presidente lembrando os desvios de dinheiro público na Petrobras e disparou: “Você será derrotado”.

Segundo a acusação contra Lula, a empreiteira OAS custeou benfeitorias em um apartamento atribuído ao petista localizado no Guarujá (SP), litoral paulista. Em troca, teria sido beneficiada pelo ex-presidente em contratos com a Petrobras. O Ministério Público Federal (MPF) afirma que o benefício indevido chegou a mais de R$ 3 milhões.

Em novembro, Moro se filiou ao Podemos de olho na cadeira do Palácio do Planalto. A intenção dele, que foi ministro do atual governo, é se apresentar como uma alternativa a Lula e Jair Bolsonaro (PL).

O ex-juiz também tem sido atacado por Bolsonaro. Nessa terça-feira (18/1), o atual mandatário disse que a apreensão de drogas quintuplicou depois da saída de Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Weintraub ataca Bolsonaro: Fomos substituídos por turma do centrão

Bolsonaro diz que apreensão de drogas aumentou após saída de Moro