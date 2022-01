TCE analisa pedido de suspensão de Concursos públicos no AM

A assessoria do Tribunal de Contas do Estado informou que o processo foi encaminhado ao conselheiro relator | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Na tarde desta quinta-feira (20), o presidente da Corte de Contas, o conselheiro Érico Desterro, admitiu a análise do processo que pede a suspensão dos concursos públicos do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Segundo o representante do pedido, Raione Cabral Queiroz, a aplicação das provas em cenário de exponencial aumento de casos da Covid-19, colocaria em risco milhares de candidatos. No total os concursos contam 158.542 candidatos, conforme dados da FGV (Fundação Getúlio Vargas), e segundo o representante, a “aglomeração” poderia sobrecarregar o sistema de saúde do Estado.

Em nota, a assessoria do Tribunal de Contas do Estado informou que o processo foi encaminhado ao conselheiro relator, e que até o momento ainda não há uma decisão quanto a suspensão das provas.

