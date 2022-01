Joana Darc propõe Centro Estadual de Adoção no Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Em busca de novos projetos voltados para a causa animal, a deputada Joana Darc (PL), visitou a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico, onde conheceu o Centro Municipal de Adoção de Animais.

“Conhecer esse Centro de Adoção foi emocionante, por isso, estamos levando até o governo do estado para possível implantação”, destacou a parlamentar.

De acordo com Joana Darc, a coordenaria em São Paulo trabalha em três frentes de castração: parceria com clínicas veterinárias, mutirões de castração por meio dos castramoveis, e em locais fixos por meio de parcerias com as ONGs de proteção animal.

“Vamos implementar essa ideia no Amazonas. Um centro estadual que possa acolher provisoriamente os animais, garantir a castração e encontrar novos lares. A gente sabe que não tem lar para todos, mas tendo uma estrutura como a de São Paulo, a gente tem a possibilidade de transformar a vida dos animais”, disse.

