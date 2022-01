Bolsonaro: “Petrobras pode ajudar Suriname na exploração de petróleo”

| Foto: Divulgação

Paramaribo (Suriname) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (20) que a Petrobras poderá auxiliar o Suriname na exploração de petróleo e gás. O anúncio foi feito durante declaração conjunta do Brasil e o país vizinho.

Em sua fala, o chefe do Executivo brasileiro disse que o Brasil tem muito a oferecer com a “expertise na prospecção de petróleo”. Ele não entrou em detalhes sobre a possível colaboração.

“Eu cumprimento e agradeço o que conversamos há pouco, na possível prioridade, para que o país (Brasil), através da Petrobras, venha aqui colaborar na prospecção de petróleo e gás”, afirmou Bolsonaro.

O presidente do Suriname, Chandrikapersad Santokhi, lembrou, em seu discurso a recente comemoração dos 45 anos do restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países.

“Eu estou convencido de que a nossa cooperação no futuro, em várias áreas, entre elas comércio, investimento, energia, incluído aqui petróleo e gás, segurança, defesa, bem como assuntos migratórios e consulares, com certeza renderão resultados concretos em benefício multo”, declarou.

De acordo com o Itamaraty (leia a íntegra de declaração divulgada mais abaixo), a ideia da colaboração está relacionada “à construção de capacidade técnica e institucional, ao desenvolvimento de conteúdo local e a energias renováveis, bem como de oferta de possíveis serviços relacionados ao setor energético ao Brasil, respondendo às necessidades dos estados da Região Norte do país”.

Viagem ao Suriname

A visita do presidente Jair Bolsonaro ao Suriname é a primeira viagem internacional do chefe do Executivo brasileiro em 2022. Nesta sexta (21), ele deve seguir para Georgetown, na Guiana, país vizinho.

Após desembarcar no Suriname, Bolsonaro participou de cerimônia oficial de visita ao país, se encontrou com o presidente surinamês e assinou o livro de visita de autoridades do país. Ao fim da cerimônia, os dois chefes de Estado tiveram uma reunião bilateral seguida de almoço.

O presidente Jair Bolsonaro ainda participou de uma segunda reunião ampliada de trabalho, com a presença de autoridades brasileiras e surinamesas.

De acordo com o Itamaraty, a viagem tem o objetivo de fortalecer as relações bilaterais entre os três países, retomando o “diálogo estratégico” entre os governos e de “perspectivas de maior desenvolvimento econômico e social no Suriname e na Guiana, impulsionado pelas descobertas recentes de petróleo e gás”.

A comitiva presidencial é composta pelo chanceler Carlos França e os ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque; da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas; da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres; e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno.

