Após afiliação de Bolsonaro, Marcelo Ramos se desliga do PL

Manaus (AM) - O vice-presidente da Câmara, deputado federal amazonense, Marcelo Ramos , informou nesta sexta-feira (21) que conseguiu na justiça o direito de desfiliação ao Partido Liberal (PL).

A decisão do Tribunal Regional Eleitoral acatou as considerações do parlamentar de que seria incompatível seguir no Partido Liberal após a entrada do grupo político do presidente Jair Bolsonaro.

Ramos declarou que só decidirá em qual agremiação se filiará a partir do mês de março.

" Comunico que, após liminar deferida pelo TSE, no último dia 10 o TRE-AM oficializou minha desfiliação do PL. Até o início de março anunciarei o partido ao qual me filiarei para disputar as eleições. Agora não é tempo de eleição, é tempo de toda energia para ajudar o Amazonas e o Brasil. " Marcelo Ramos, deputado

Ao anunciar em dezembro do ano passado que se desfiliaria do PL, Ramos disse que o faria em razão da "incompatibilidade" com a nova linha político-eleitoral dos liberais, após o presidente Jair Bolsonaro afiliar-se ao Partido. O deputado do Amazonas já tinha deixado claro que não permaneceria afiliado, partir do momento em que a entrada de Bolsonaro fosse confirmada.

" “Eu sempre deixei claro da minha incompatibilidade de ser do mesmo partido do presidente Bolsonaro, não por nenhuma antipatia de cunho pessoal, mas porque considero que ele não é o melhor para o futuro do País. Vou procurar um partido de um campo que tenha independência, como tem sido a minha conduta na Câmara. Meu mandato segue independente, votando com o governo ou contra, quando eu achar necessário", explicou. " Marcelo Ramos, Deputado Federal do Amazonas





