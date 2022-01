Emenda estadual garante 19 notebooks para escola em Itapiranga

| Foto: Divulgação

Itapiranga (AM) - O deputado estadual Cabo Maciel (líder do PL) informou que a Escola Estadual Profª Tereza dos Santos, situada no município de Itapiranga (distante 227 km de Manaus), já está em posse dos 19 Notebooks que destinou, fruto de uma emenda parlamentar de sua autoria, a pedido do vereador Emiliano Karol Corrêa (PSC), dos alunos e professores, na pessoa do Arthur, Eliana Borges e Maria de Jesus.

Com a entrega, segundo Cabo Maciel, Itapiranga será o terceiro município a receber os equipamentos, Presidente Figueiredo e Juruá foram os primeiros contemplados, sendo um total de 10 municípios listados. Os outros foram: Itacoatiara, Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Eirunepé, Rio Preto da Eva e Silves. O aporte total destinado foi de R$ 1.050 milhões, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), e irá atender, ao todo, 21 escolas estaduais.

Cabo Maciel acredita que a conquista representa muito para os professores e estudantes itapiranguenses, pois é uma vitória para a educação da população, e que certamente contribuirá para o desenvolvimento do aprendizado de muito jovens do município e da zona rural pela necessidade de elaborar seus trabalhos escolares e fazer pesquisas bibliográficas na internet.



“Notícias como essas nos deixam mais motivados para trabalhar ainda mais pelas pessoas. Agradeço o governador Wilson Lima e a secretária de Educação, Kuka Chaves, por terem liberado nossa emenda e concretizado mais um sonho para as famílias do município. E ao vereador Emiliano Karol que sempre atento às necessidades do município nos trouxe a demanda que, graças a Deus e o trabalho em equipe, conseguimos atender”, concluiu Cabo Maciel.

