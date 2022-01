Alckmin elogia postura de Lula sobre possível aliança nas eleições

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - O ex-tucano Geraldo Alckmin aprovou a declaração de Lula (PT) sobre uma possível aliança entre os dois para as eleições presidenciais deste ano. Na última quarta-feira (19) o petista defendeu a formação da chapa.

“Achei positivo, bom”, disse o ex-governador de São Paulo à Folha de S.Paulo em uma padaria da capital paulista nesta sexta-feira (21).

Há dois dias, Lula afirmou que “não existe nenhum problema” na composição da chapa.

“Nós vamos construir um programa de interesse para a sociedade brasileira. Não abro mão de que a prioridade é o povo brasileiro. Espero que o Alckmin esteja junto, sendo vice ou não sendo vice, porque me parece que ele se definiu em fazer uma oposição não apenas ao Bolsonaro, mas ao ‘dorismo’ aqui em São Paulo”, declarou o ex-presidente, líder das pesquisas de intenção de voto, em entrevista a sites e blogs progressistas.

Alckmin tem em sua mão convites de filiação apresentados pelo PSB e pelo Solidariedade.

Na quinta-feira (20), o presidente do PSB, Carlos Siqueira, reforçou o apoio à candidatura de Lula. “Temos de estar à altura do momento político”, disse a jornalistas após reunião com lideranças petistas. O grande entrave, porém, envolve a formação de uma federação entre as duas legendas, o que levaria à necessidade de candidaturas únicas a governos estaduais, por exemplo. O principal foco de discussões entre PT e PSB continua a ser a eleição em São Paulo.

Os petistas não abrem mão de lançar Fernando Haddad, que aparece na liderança de pesquisas sem Alckmin. O PSB, por outro lado, quer Márcio França no páreo.

Pesquisa PoderData divulgada na quinta 20 indica que Lula mantém folgada liderança da corrida rumo à Presidência em outubro. Ele aparece com 42% das intenções de voto – todos os adversários, somados, chegam a 45%, o que indica possibilidade de vitória do petista no 1º turno.

