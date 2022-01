Wilson Lima afirma que 87% das promessas de campanha foram cumpridas

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima afirmou, nesta segunda-feira (24), que 87% das promessas feitas em sua campanha eleitoral foram cumpridas ainda nos primeiros três anos de gestão, mesmo com a pandemia de Covid-19 e a maior cheia já registrada no Amazonas. Em reunião com o secretariado estadual, Wilson Lima fez um balanço de 2021 e apresentou as prioridades deste ano.

Ele também destacou que, nestes primeiros dias de 2022, o Governo do Estado tem realizado importantes entregas e desenvolvido ações para fazer frente ao aumento de casos da Covid-19 em razão da variante Ômicron e ao período sazonal para síndromes gripais no estado.

" Nós estamos muito felizes porque 87% dos compromissos que eu havia assumido, em 2018, já foram cumpridos. E a expectativa é que até o final do ano de 2022 nós consigamos cumprir 100% daquilo que foi prometido, mesmo diante de momentos difíceis. Enfrentamos a maior pandemia de todos os tempos, a maior enchente de todos os tempos, mas nós conseguimos fazer essas entregas que a gente havia se comprometido lá atrás " , disse Wilson Lima

Prioridades



O governador reforçou que a prioridade do Governo do Amazonas é colocar comida na mesa dos amazonenses e criar condições para manutenção dos postos de trabalho e criação de novos empregos, problemas sociais que foram agravados por conta da pandemia. Para isso, o Governo irá inaugurar no interior do estado cinco restaurantes Prato Cheio, que fornecem refeições ao preço simbólico de R$ 1.

Wilson Lima ressaltou, ainda, o investimento anual de R$ 540 milhões para pagamento do Auxílio Estadual, que desde novembro do ano passado passou a ser permanente para 300 mil famílias. Todos os meses, cada beneficiário recebe R$ 150,00 que pode ser usado na aquisição de alimentos, produtos de higiene e remédios, entre outros itens.

Segundo o governador, o Estado tem trabalhado para criar um ambiente que amplie a atração de novas empresas para o Polo Industrial de Manaus. Na reunião, Wilson Lima também destacou que irá lançar um pacote de R$ 1,5 bilhão em investimentos nos próximos dias. “Isso é importante porque serão obras estruturantes para ajudar a capital e também outros municípios e, por outro lado, significa geração de emprego e renda e oportunidade que a gente vai estar dando para a população”, frisou.

*Com informações da assessoria

