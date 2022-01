Políticos de direita do AM lamentam a morte de Olavo de Carvalho

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Morreu na noite da última segunda-feira (24) o escritor de extrema-direita, Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, aos 74 anos. Segundo informações divulgadas pela família através das redes sociais, a causa da morte seria “insuficiência respiratória”, devido à Covid-19. No Amazonas, políticos de direita lamentaram a morte da figura do conservadorismo brasileiro.

O deputado federal Delegado Pablo (PSC), utilizou sua conta no twitter para prestar sua homenagem a Olavo.

“Com tristeza lamento a morte do professor Olavo de Carvalho. Sua obra e pensamentos de direita vão ecoar pela eternidade. Deus o receba, no infinito de sua misericórdia”, escreveu na publicação.

Autointitulado professor de filosofia e apoiador do conservadorismo, Olavo de Carvalho estava desde 2005 exilado nos Estados Unidos. O deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos) salientou que o escritor deixa um grande legado para o conservadorismo.

“Recebi a triste notícia do falecimento do Professor Olavo de Carvalho, um grande pensador brasileiro que deixa seu legado, especialmente para o conservadorismo no Brasil e no mundo, influenciando toda uma geração que se rebelou contra o marxismo cultural”, afirmou.

O deputado estadual Fausto Júnior (MDB), manifestou sua tristeza e afirmou que manterá o “legado” do escritor.

“Grande professor Olavo de Carvalho, faremos do seu legado eterno e o mencionaremos sempre quando falarmos sobre a verdadeira liberdade. Que Deus o receba em sua glória!”, disse o deputado.

Olavo escreveu livros como "O imbecil coletivo" (2013) e "O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota" (2018). O vereador Raiff Mattos (Democracia Cristã), fez uma publicação em sua conta no instagram, onde prestou condolências a família do escritor.

“Manifesto pesar pela morte do escritor e filósofo Olavo de Carvalho, um pensador brasileiro que ajudou a desconstruir os fundamentos da esquerda no Brasil. Seu legado vai permanecer e inspirar muita gente a ser mais ativo politicamente”, publicou.

