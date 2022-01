Wilson Lima anuncia R$ 50 mi para construção de Terminal Pesqueiro

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Nesta terça-feira, (25), o governador Wilson Lima (PSC), anunciou o investimento de R$50 milhões para obras do Terminal Pesqueiro do Amazonas. Segundo o gestor, o empreendimento será entregue ainda em 2022.

" Uma ação importante do nosso governo, que esse é um clamor do nosso setor pesqueiro e há muito que se espera que isso aconteça. Eu já tenho recurso alocado. Tenho R$ 50 milhões de reais para construir o Terminal Pesqueiro do Estado do Amazonas " , informou o governador

Durante sua fala, o governador salientou que o governo estará realizando uma série de ações no setor agropecuário, e segundo ele, será o maior investimento de todos os tempos, que contará com um orçamento três vezes maior que 2020 (ano em que assumiu o cargo no governo).



De acordo com Wilson Lima, já foi determinado à Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), e Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), que seja aberto as audiências públicas para definir o local da construção do terminal.

“Queremos saber onde é que o pescador, onde é que o feirante quer esse terminal pesqueiro. Lá vai ter geleira, vai ter balsa de embarque e desembarque. Toda a estrutura. Isso significa dignidade ao pescador e pequeno produtor”, finalizou.

Ações

Durante o anúncio, o governador também realizou a entrega de sementes e mudas a agricultores familiares, alevinos para piscicultores e de kits serrarias portáteis e kits seringueiro para associações e prefeituras do interior do estado. A iniciativa faz parte do programa Agro Amazonas, lançado em 2020 e coordenado pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

O governador também lançou o Edital de Credenciamento do Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar (Promove) para contratação de fornecedores locais de móveis escolares para rede pública estadual de ensino. Wilson Lima destacou que o setor primário é fundamentalmente para o cumprimento de duas metas que são prioritárias para o Governo do Amazonas neste ano.

“O agro e os sistema Sepror nos ajudam a cumprir duas metas importantes que a gente vai trabalhar. Primeiro: colocar comida na mesa das pessoas que mais precisam. Nesse momento nada é mais importante do que isso. Muitas famílias perderam a capacidade financeira. E tem o segundo esteio que é fundamental também: a geração de emprego e renda. E isso a gente faz dando oportunidade a pessoas”, disse.

O edital ficará aberto pelo período de 30 dias, a contar de sua publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) e terá vigência de 12 meses. Os interessados poderão entregar suas propostas em meio digital ou presencialmente. O edital estará disponível no portal oficial da ADS, pela aba “Acesso à Informações – Licitações 2022”, no link http://www.ads.am.gov.br/acesso-a-informacao/.

Os municípios contemplados são Carauari, Lábrea, Novo Airão, Parintins, Boa Vista dos Ramos, Borba, Manacapuru, Itacoatiara, Codajás, São Sebastião do Uatumã, Eirunepé e Urucará. O investimento é de R$ 823.000,50.

Leia mais:

Políticos de direita do AM lamentam a morte de Olavo de Carvalho

Bolsonaro lamenta morte de Olavo de Carvalho: "Um dos maiores do país"