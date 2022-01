Plínio rebate suposta censura do STF : "Não me sinto intimidado"

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O senador amazonense Plínio Valério (PSDB) respondeu às declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acerca de comentários sobre as urnas. Em conversa com a equipe do Em Tempo sobre o tema, nesta quarta-feira (26), o senador salienta que quando o ministro, que será presidente do TSE diz que já está formada jurisprudência de que o parlamentar que fizer denúncia sem prova é passível de cassação, ele está ameaçando a classe.

" Um Ministro do Supremo não pode estar fazendo essas coisas, até porque quando você denuncia, quando tiver provas, você apresenta. Os indícios levam à denúncia, a qual precisa ser apurada. Para mim, isso é pura intimidação. Eu, como Senador da República, não me sinto intimidado " , disse

Sobre o grau de confiabilidade das Urnas Eletrônicos, Plínio afirma que apesar de ser um produto delas, não confia.



“Como tudo comandado pelo ser-humano é violável. Defendi a mudança (voto impresso), mas o Congresso votou e derrubou. Eu respeito a votação”, afirmou.

O Senador também salientou que como Congressista, parou de falar sobre as urnas devido à decisão emitida pelo Congresso.

Quando perguntado sobre a motivação de Alexandre de Moraes a tratar do tema, o senador afirmou que isso é um resultado de “problema”, entre o Ministro e o Presidente da República, Jair Bolsonaro, mas que parlamentares estavam sendo afetados pelo desentendimento.

“Não cabe ao Supremo cassar mandato. Quem cassa mandato de Senador e Deputado é o Congresso. Ministro não cassa e eles disseram que formaram jurisprudência sobre isso. Isso é uma afronta à Constituição. Por que essa declaração atoa? É por intimidação”, disse.

Por fim, Valério afirma que o Ministro, não manda no comportamento de nenhum parlamentar, pois são legitimados pelas urnas.

“Se ele (Alexandre de Moraes), tem os problemas dele lá com Bolsonaro, que se entendam por lá, mas não nos coloquem nesse meio. Então, eu como representante do Amazonas, tenho que reagir a esse tipo de coisa, porque eu sinto que é o que as pessoas tem vontade de fazer e sentem receio ou não tem a oportunidade. Não tenho receio e tenho a oportunidade de falar isso, por ser Senador”, finalizou.

Resposta em vídeo

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Plínio classificou a fala do Ministro como uma forma de “intimidação” e salientou que “não tem medo” de Alexandre de Moraes.

“Quero dizer ao ministro que estou senador da República pelo Amazonas, e não tenho medo dele. Nós, senadores, não temos porque ter medo de declarações como essas. Mas nós devemos repudiar, porque um ministro não pode dar uma declaração como essa. Isso não está correto”, disse.

