Lula tem 44% dos votos contra 24% de Bolsonaro, diz pesquisa Ipespe

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança na corrida presidencial das eleições de 2022 e registrou 44% das intenções de voto, contra 24% do presidente Jair Bolsonaro (PL) que aparece em segundo lugar, segundo cenário estimulado para o primeiro turno da pesquisa Ipespe divulgada hoje.

Os percentuais registrados pelos dois pré-candidatos são os mesmos do último levantamento, divulgado na primeira quinzena de janeiro.

Veja abaixo o primeiro cenário testado pela pesquisa:

Lula (PT): 44%Bolsonaro (PL): 24%Moro (Podemos): 8%Ciro (PDT): 8%Doria (PSDB): 2%Tebet (MDB): 1%Pacheco (PSD): 1%Vieira (Cidadania): 1%D'Ávila (Novo): 0%Não vão votar / Brancos e nulos: 8%Não souberam ou não responderam: 4%

No segundo cenário mensurado pela pesquisa, sem Sergio Moro, Lula continua com os 44% e Bolsonaro registra 26%. Ciro Gomes vem na sequência, com 9%.

Veja abaixo o segundo cenário testado pela pesquisa:

Lula (PT): 44%Bolsonaro (PL): 26%Ciro (PDT): 9%Doria (PSDB): 4%Tebet (MDB): 1%Pacheco (PSD): 1%Vieira (Cidadania): 1%D'Ávila (Novo): 1%Não vão votar / Brancos e nulos: 10%Não souberam ou não responderam: 4%Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, Lula aparece com 35% das intenções de voto. Bolsonaro fica em segundo lugar, com 23%, enquanto 26% dos entrevistados não responderam ou não souberam responder. Juntos, os entrevistados que escolheram outros candidatos somaram 9%, os brancos e nulos foram 6%.

Simulações de segundo turno

O levantamento XP/Ipespe também fez a simulação de cenários para o segundo turno. O ex-presidente Lula sai vencedor em todos eles.

Contra Bolsonaro, o petista teria 54% dos votos contra 30% do adversário. Nesse cenário, branco, nulos, não sabem ou não responderam somam 16%.

Veja os cenários de segundo turno testados:

Lula (54%) x Bolsonaro (30%)Lula (50%) x Moro (31%)Lula (51%) x Ciro (25%)Lula (52%) x Doria (19%)Ciro (45%) x Bolsonaro (33%)Doria (42%) x Bolsonaro (33%)Moro (35%) x Bolsonaro (28%)

O Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas) é uma empresa de pesquisas fundada em 1986 e com sede no Recife. O instituto geralmente faz pesquisas eleitorais por telefone. Operadores ligam para eleitores selecionados conforme a distribuição de todo eleitorado brasileiro e os questionam sobre suas preferências eleitorais.

O instituto realiza pesquisas eleitorais financiadas pela XP Investimentos. Durante as eleições presidenciais de 2018, foram pelo menos duas. Em 2022, publicou o primeiro levantamento no dia 14 de janeiro. A XP deixou de assinar o seu nome no levantamento a partir de setembro de 2021.

