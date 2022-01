Justiça do DF arquiva caso do triplex do Guarujá envolvendo Lula

| Foto: Divulgação

Brasília (DF) - A Justiça do Distrito Federal arquivou o caso do tríplex do Guarujá, no litoral de São Paulo, envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão é da juíza Pollyanna Alves, da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília.

"O Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência territorial do Juízo da Seção Judiciária do Paraná para o processo e julgamento nas ações penais, oportunidade em foi decretada a nulidade de todos os atos decisórios", disse a juíza.

Em dezembro, o Ministério Público Federal (MPF) citou prescrição e pediu o arquivamento do caso, também citando a decisão do STF que anulou as condenações do petista e transferiu o caso para Justiça Federal de Brasília.

Através de nota, os advogados de Lula afirmam que "o encerramento definitivo do caso do tríplex pela Justiça reforça que ele serviu apenas para que alguns membros do Sistema de Justiça praticassem lawfare contra Lula". O termo lawfare é utilizado no meio jurídico para se referir a procedimentos legais de agentes da Justiça para perseguir alguém tido como inimigo.

"Um caso sem nenhuma materialidade nem acusação concreta e apenas com provas de inocência do ex-presidente", diz a defesa.

A decisão citada tanto pela Justiça do Distrito Federal quanto pelo MPF foi tomada pela Suprema Corte em abril de 2021. Na ocasião, o STF seguiu o entendimento do ministro Edson Fachin de anular as condenações de Lula determinadas pela Operação Lava Jato. Fachin argumentou que havia incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, comandada pelo então juiz Sergio Moro, para o julgamento do caso.

Relembre o caso

No caso do tríplex, o Lula foi acusado de "lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, envolvendo o pagamento de reforma, ocultação e dissimulação da titularidade do apartamento 164-A, tríplex, e do beneficiário das reformas realizadas".

Além do ex-presidente, os outros réus do processo eram Marisa Letícia Lula da Silva, esposa do petista morta em 2017; o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto; os ex-presidentes da OAS José Adelmario Pinheiro Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Fabio Horia Yonamine e Roberto Moreira Ferreira.

*Com informações do UOL

